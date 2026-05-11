Дик Адвокат будет руководить сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу

В феврале нидерландец покинул пост главного тренера команды из-за проблем со здоровьем у дочери.

Источник: РИА "Новости"

ГААГА, 11 мая. /ТАСС/. Нидерландец Дик Адвокат будет главным тренером сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает портал Voetbal International.

Ранее ТАСС сообщал, что Адвокат в феврале покинул пост главного тренера сборной Кюрасао, которую вывел на чемпионат мира. Специалист сообщил, что принял это решение, чтобы быть вместе с дочерью, у которой возникли проблемы со здоровьем. По информации Voetbal International, состояние здоровья дочери улучшилось, что позволило тренеру вернуться на свой пост.

Адвокату 78 лет, с 2006 по 2009 год он был главным тренером петербургского «Зенита», который привел к победе в чемпионате (2007) и Суперкубке России (2008), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба — 2008). «Зенит» остается единственным российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год руководил сборной России, под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2012 года, где не сумела преодолеть групповой этап.

В ноябре 2025 года сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Кюрасао станет самой малонаселенной страной — участницей турнира в истории: согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км. На чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Кюрасао выступит в группе E с командами Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

