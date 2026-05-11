Дик Адвокат будет руководить сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу

В ноябре 2025 года сборная Кюрасао под руководством Адвоката впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Кюрасао станет самой малонаселенной страной — участницей турнира в истории: согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км. На чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Кюрасао выступит в группе E с командами Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.