Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Боснии и Герцеговины под руководством Сергея Барбареза сыграет в группе B с командами Канады (12 июня), Швейцарии (18 июня) и Катара (24 июня).