Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тренерский штаб сборной Швеции определился с заявкой команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Шведского футбольного союза (SvFF).

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Швеции попала в группу F, где под руководством Грэма Поттера сыграет с командами Туниса (14 июня), Нидерландов (20 июня) и Японии (24 июня).

Состав сборной Швеции из 26 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Виктор Юханссон («Сток Сити», Англия), Кристоффер Нурдфельдт (АИК, Швеция), Якоб Виделль-Сеттерстрём («Дерби Каунти», Англия);

защитники — Яльмар Экдаль («Бёрнли», Англия), Габриэль Гудмундссон («Лидс», Англия), Исак Хин («Аталанта», Италия), Эмиль Хольм («Ювентус», Италия), Густав Лагербильке («Брага», Португалия), Виктор Линделёф («Астон Вилла», Англия), Эрик Смит («Санкт-Паули», Германия), Карл Старфельт («Сельта», Испания), Эллиот Струд («Мьельбю», Швеция), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд, Германия);

полузащитники — Ясин Айяри («Брайтон», Англия), Таха Али («Мальмё», Швеция), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм», Англия), Антони Эланга («Ньюкасл», Англия), Александр Бернхардссон («Хольштайн», Германия), Йеспер Карлстрём («Удинезе», Италия), Беньямин Нюгрен («Селтик», Шотландия), Кен Сема («Пафос», Кипр), Маттиас Сванберг («Вольфсбург», Германия), Бесфорт Зенели («Юнион», Бельгия);

нападающие — Виктор Дьёкереш («Арсенал», Англия), Александр Исак («Ливерпуль», Англия), Густав Нильссон («Брюгге», Бельгия).