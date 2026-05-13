Монтес вошел в расширенный состав сборной Мексики на чемпионат мира

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вошли в расширенную заявку сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети X.
Всего в расширенном составе сборной Мексики находятся 55 футболистов. Основной состав будет объявлен позднее.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.