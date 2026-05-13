Монтес вошел в расширенный состав сборной Мексики на чемпионат мира

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.