Два игрока АПЛ вошли в окончательную заявку Новой Зеландии на ЧМ-2026

В список из 26 футболистов вошли два игрока из английской Премьер-лиги: лучший бомбардир в истории сборной Крис Вуд и защитник Тайлер Биндон, оба представляют «Ноттингем Форест».
Вратари: Макс Кроукомб («Миллуолл», Англия), Алекс Полсен («Лехия» Гданьск, Польша), Майкл Вуд («Окленд», Австралия);
Защитники: Тайлер Биндон («Ноттингем Форест», Англия), Майкл Боксалл («Миннесота Юнайтед», США), Либерато Какаче («Рексем», Англия), Франсис де Врис («Окленд», Австралия), Каллан Эллиотт, Нандо Пейнакер (оба — «Окленд», Австралия), Тим Пейн («Веллингтон Финикс», Австралия), Томми Смит («Брейнтри Таун», Англия), Финн Сурман («Портленд Тимберс», США);
Полузащитники: Лаклан Бейлис («Ньюкасл Джетс», Австралия), Джо Белл («Викинг», Норвегия), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс», Австралия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Англия), Райан Томас («ПЕК Зволле», Нидерланды);
Вингеры и нападающие: Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс», Австралия), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед», Англия), Элайджа Джаст («Мотеруэлл», Шотландия), Каллум Макковатт («Силькеборг», Дания), Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Джесси Рэндалл («Окленд», Австралия), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс», Австралия), Бен Уэйн («Порт Вейл», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).
На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, Новая Зеландия сыграет в одной группе с Египтом, Ираном и Бельгией.