Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.82
П2
3.77
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.27
П2
13.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Два игрока АПЛ вошли в окончательную заявку Новой Зеландии на ЧМ-2026

Сборная Новой Зеландии объявила окончательный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира.

Источник: Getty Images

В список из 26 футболистов вошли два игрока из английской Премьер-лиги: лучший бомбардир в истории сборной Крис Вуд и защитник Тайлер Биндон, оба представляют «Ноттингем Форест».

Вратари: Макс Кроукомб («Миллуолл», Англия), Алекс Полсен («Лехия» Гданьск, Польша), Майкл Вуд («Окленд», Австралия);

Защитники: Тайлер Биндон («Ноттингем Форест», Англия), Майкл Боксалл («Миннесота Юнайтед», США), Либерато Какаче («Рексем», Англия), Франсис де Врис («Окленд», Австралия), Каллан Эллиотт, Нандо Пейнакер (оба — «Окленд», Австралия), Тим Пейн («Веллингтон Финикс», Австралия), Томми Смит («Брейнтри Таун», Англия), Финн Сурман («Портленд Тимберс», США);

Полузащитники: Лаклан Бейлис («Ньюкасл Джетс», Австралия), Джо Белл («Викинг», Норвегия), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс», Австралия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Англия), Райан Томас («ПЕК Зволле», Нидерланды);

Вингеры и нападающие: Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс», Австралия), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед», Англия), Элайджа Джаст («Мотеруэлл», Шотландия), Каллум Макковатт («Силькеборг», Дания), Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Джесси Рэндалл («Окленд», Австралия), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс», Австралия), Бен Уэйн («Порт Вейл», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, Новая Зеландия сыграет в одной группе с Египтом, Ираном и Бельгией.

Футбол. ЧМ-2026
16.06
Иран
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.80
П2
4.80