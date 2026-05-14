Жаркое WBGT-сообщество

Футболисты, которым предстоит выступить на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу, основная часть которого пройдет в США, рискуют столкнуться с высочайшим риском для здоровья. Об этом предупредили два с лишним десятка авторитетных ученых в области медицины, климата и спорта. В открытом письме в адрес Международной федерации футбола (FIFA), обнародованном 13 мая, специалисты называют имеющиеся меры по защите здоровья игроков, вынужденных соревноваться на жаре, неадекватными и призывают к их пересмотру. Вплоть до того, чтобы матчи откладывались на вечер или переносились на другой день.