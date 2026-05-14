Жаркое WBGT-сообщество

Футболисты, которым предстоит выступить на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу, основная часть которого пройдет в США, рискуют столкнуться с высочайшим риском для здоровья. Об этом предупредили два с лишним десятка авторитетных ученых в области медицины, климата и спорта. В открытом письме в адрес Международной федерации футбола (FIFA), обнародованном 13 мая, специалисты называют имеющиеся меры по защите здоровья игроков, вынужденных соревноваться на жаре, неадекватными и призывают к их пересмотру. Вплоть до того, чтобы матчи откладывались на вечер или переносились на другой день.
Группа авторитетных ученых, включающая специалистов в области медицины, климата и спорта, обратилась к FIFA с призывом незамедлительно пересмотреть политику, касающуюся защиты здоровья спортсменов, выступающих в экстремальных условиях.
В открытом письме, которое подписали, например, профессор интенсивной медицины Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери (ведущий эксперт журнала Lancet по влиянию климатических изменений на здоровье) и профессор Майк Типтон (директор лаборатории экстремальных сред Университета Портсмута, ведущий мировой эксперт по терморегуляции и выживанию человека в экстремальных условиях, работы которого лежат в основе военных и спортивных протоколов безопасности), указано, что FIFA подвергает серьезной опасности здоровье участников стартующего 11 июня чемпионата мира.
В письме отмечается, что в некоторых частях юга США и севера Мексики средняя дневная температура в июне—июле обычно составляет 30−35°C и может повышаться до 40. Это очевидно не те условия, при которых профессиональные футболисты хотели бы бегать.
Авторы письма отмечают, что их выводы о том, что здоровье футболистов ставится под угрозу, основываются на проверенных протоколах. В частности, на параметре, именуемом «температура по влажному термометру с учетом теплового излучения» (WBGT). Это комплексный индекс, измеряющий уровень теплового стресса, воздействующего на человека, с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, угла наклона солнца и солнечной радиации.
WBGT был разработан в середине прошлого века для нужд военно-морских сил и корпуса морской пехоты США. С тех пор WBGT стал стандартом при оценке воздействия экстремально жарких условий на человека.
В письме сообщается, что безопасные пороговые значения WBGT для акклиматизированных людей (с учетом отсутствия на них военного снаряжения) установлены на следующих уровнях: 25 — для очень высоких нагрузок, 26 — для высоких нагрузок, 28 — для умеренных нагрузок, 30 — для легкой работы и 33 — в состоянии покоя.
В документе отмечается, что действующий регламент FIFA предусматривает, что меры для охлаждения участников матча (речь о перерыве на три минуты, во время которого игроки могут выпить воды) вступают в силу только при показателе WBGT, превышающем 32.
То есть при уже зашкаливающем уровне опасности. Для справки: показатель 28 WBGT эквивалентен игре на жаре в 38 в сухую погоду или в 30 при высокой влажности. «От профессиональных спортсменов можно ожидать более высокой устойчивости по сравнению с обычным населением при уровне WBGT в 32, но даже для них о безопасности не может идти речи», — заключают авторы письма.
Вторая: увеличить паузы по ходу каждого тайма для охлаждения игроков с трех минут, предусмотренных нынешним регламентом, до шести. Дополнительно отмечается, что нужно заботиться и о судьях, поскольку из-за того, что они обычно заметно старше игроков, на них выпадает даже большая удельная нагрузка.
Было бы наивно полагать, что в FIFA не знали, что в США и Мексике летом бывает жарко. США уже принимали чемпионат мира — в 1994 году. И уже тогда участники турнира жаловались на жару. Многие игроки, включая знаменитого форварда сборной Италии Роберто Баджо, отмечали, что за матч «худели» на 4−5 кг.
Но в тот раз все прошло неплохо. Однако, как уверяют авторы письма, напрямую сопоставлять турниры 1994 и 2026 годов не стоит из-за случившихся за без малого три десятка лет изменений климата. Нынешние условия, по их мнению, гораздо хуже.
Александр Петров