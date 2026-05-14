Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.55
П2
1.76
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.79
П2
3.75
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.37
П2
13.25
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года

Итальянец возглавляет бразильскую национальную команду с мая 2025 года.

Источник: AP 2024

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 мая. /ТАСС/. Итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Предыдущее соглашение с 66-летним специалистом было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

Итальянец возглавил сборную Бразилии летом 2025 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии. Предыдущим местом работы тренера был испанский «Реал».

Анчелотти возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год и вернулся в команду в 2021 году. Вместе с «Реалом» он дважды становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также клубного чемпионата мира, по три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Итальянец является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера — он приводил свои команды к титулу пять раз.

По ходу карьеры Анчелотти приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Вместе с «Миланом» он также дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по разу победил в клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии. «Челси» под его руководством стал победителем Кубка и Суперкубка Англии, «Бавария» дважды завоевала Суперкубок Германии, итальянский «Ювентус» сумел победить в Кубке Интертото.

Анчелотти признавался тренером года по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (2022) и Международной федерации футбола (2024). Подобную награду специалист завоевывал по итогам чемпионата Италии (2001, 2004), чемпионата Франции (2013). Анчелотти введен в залы славы итальянского футбола, «Милана» и «Ромы».