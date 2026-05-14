Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года

Анчелотти возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год и вернулся в команду в 2021 году. Вместе с «Реалом» он дважды становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также клубного чемпионата мира, по три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Итальянец является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера — он приводил свои команды к титулу пять раз.