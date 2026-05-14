РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 мая. /ТАСС/. Итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Предыдущее соглашение с 66-летним специалистом было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.
Итальянец возглавил сборную Бразилии летом 2025 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии. Предыдущим местом работы тренера был испанский «Реал».
Анчелотти возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год и вернулся в команду в 2021 году. Вместе с «Реалом» он дважды становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, а также клубного чемпионата мира, по три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Итальянец является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера — он приводил свои команды к титулу пять раз.
По ходу карьеры Анчелотти приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Вместе с «Миланом» он также дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по разу победил в клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии. «Челси» под его руководством стал победителем Кубка и Суперкубка Англии, «Бавария» дважды завоевала Суперкубок Германии, итальянский «Ювентус» сумел победить в Кубке Интертото.
Анчелотти признавался тренером года по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (2022) и Международной федерации футбола (2024). Подобную награду специалист завоевывал по итогам чемпионата Италии (2001, 2004), чемпионата Франции (2013). Анчелотти введен в залы славы итальянского футбола, «Милана» и «Ромы».