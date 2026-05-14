40-летний Нойер может вернуться в сборную Германии и попасть в заявку на ЧМ-2026

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, одним из пяти вратарей в списке стал голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.
Возвращение 40-летнего футболиста в национальную команду считается возможным. Причем Нойер может стать даже первым номером. Сейчас стороны ведут переговоры, которые продолжаются уже несколько дней.
Соперниками Германии на групповом этапе ЧМ-2026 будут Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.
Нойер выступал за сборную Германии с 2009 по 2024 год. После Евро-2024 вратарь сообщил о завершении карьеры в национальной команде. Всего за «бундестим» футболист провел 124 матча.