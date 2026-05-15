Как устроен ЧМ-2026. Колонка Зайцева

С 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — состоится чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в новом формате — матчи будут сыграны в 16 городах на аналогичном количестве стадионов, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Впервые в истории в финальной части ЧМ выступят 48 команд, разбитые на 12 групп по 4. В плей-офф выйдут по 2 сборные из каждого квартета с первых двух мест, а также 8 лучших из числа занявших третьи. Стадия плей-офф начнется не с ⅛ финала, как раньше, а с 1/16.