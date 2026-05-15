Как устроен ЧМ-2026. Колонка Зайцева

С 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — состоится чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в новом формате — матчи будут сыграны в 16 городах на аналогичном количестве стадионов, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Впервые в истории в финальной части ЧМ выступят 48 команд, разбитые на 12 групп по 4. В плей-офф выйдут по 2 сборные из каждого квартета с первых двух мест, а также 8 лучших из числа занявших третьи. Стадия плей-офф начнется не с ⅛ финала, как раньше, а с 1/16.
Давайте разберемся, как устроен ЧМ-2026 с точки зрения регламента, в котором любители футбола найдут много интересных моментов, начиная от процедуры отпуска клубами игроков до заявок на матч и экипировки.
Отпуск футболистов в сборные
По правилам ФИФА, клубы обязаны отпускать своих игроков по вызовам национальных федераций в сборные в периоды окон для международных матчей. Для ЧМ такой период является более продолжительным, чем обычные 9 дней, на которые вызываются футболисты. Регламент чемпионата мира в статье 25 прямо устанавливает, что клубы должны отпустить игроков, участвующих в ЧМ, не позднее 25 мая, при этом последние официальные встречи должны состояться не позднее 24 мая (например, в эту дату состоится суперфинал Кубка России).
Футболисты, участвующие в финалах клубных турниров конфедераций, могут быть задействованы до 30 мая (это, в частности, касается финалистов Лиги чемпионов-2025/26 «ПСЖ» и «Арсенала»). Однако после этой даты они обязаны незамедлительно прибыть в расположение своих сборных.
Товарищеские матчи
Сборные получают право на подготовку через контрольные игры. После прибытия в страну-хозяйку команды могут проводить товарищеские встречи вплоть до пяти дней до своего первого матча на турнире (статья 17.1 регламента). Позднее проводить такие спарринги запрещено.
Прибытие и логистика
Статья 18.1 регламента обязывает команды прибыть на ЧМ не позднее чем за пять дней до первого матча группового этапа.
Сборные обязаны проживать исключительно в официальных отелях и использовать утвержденные тренировочные базы. Каждая национальная команда заранее выбрала место базирования, которое станет ее постоянным местом дислокации на протяжении всего группового этапа.
Начиная с плей-офф каждая команда должна освободить свою базу, и сборная начнет перемещаться между городами и стадионами, переезжая с одного места проведения матча на другое вплоть до своей последней игры.
Заявки: от расширенного списка к окончательному
Регламент предусматривает двухэтапную систему формирования состава. Сначала каждая национальная федерация подает предварительный список — от 35 до 55 игроков, среди которых должно быть минимум 4 вратаря (статья 23.1). Дедлайн для подачи такой заявки прошел 11 мая.
Затем формируется окончательная заявка — от 23 до 26 футболистов, среди которых должно быть 3 вратаря (статья 24.1). Интересно, что с 1930 по 1998 год командам разрешалось иметь 22 игрока в своем окончательном составе, на ЧМ в Корее и Японии в 2002 году это число увеличилось до 23 и оставалось таким до Катара-2022, когда расширили до 26.
Крайний срок для окончательной заявки — 1 июня, а опубликовать их ФИФА планирует 2 июня. Национальным федерациям разрешено публиковать списки игроков до этой даты, но в любом случае они не будут считаться окончательными до момента официального сообщения Международной федерации футбола.
При этом замены в окончательной заявке строго ограничены. Полевая позиция может быть заменена не позднее чем за 24 часа до начала первого матча команды на ЧМ и только в случае серьезного повреждения или болезни. А вот травмированного вратаря разрешено поменять на протяжении всего турнира, но брать можно только голкипера из предварительного списка (статьи 24.2 и 24.3).
Игровая форма
Каждая сборная обязана заявить минимум два комплекта формы — светлый и темный, а также три различных для вратарей. Все цвета должны быть согласованы с ФИФА, и использовать можно только утвержденные варианты.
Номера также строго регламентированы: от 1 до 26, при этом первый закреплен исключительно за голкипером. Начиная с ЧМ-2006 ФИФА официально утвердила это правило, однако в истории есть случаи, когда этот номер использовался полевыми игроками как минимум пять раз, из них три раза — в сборной Аргентины, где распределение осуществлялось в алфавитном порядке во избежание конфликтов между футболистами.
Экипировка команд обязана соответствовать правилам игры. В частности, футболки должны иметь рукава — тут самое время вспомнить уникальную форму сборной Камеруна без них, которую ФИФА запретила использовать. Щитки должны иметь соответствующий размер, чтобы обеспечивать разумную защиту голени, однако на практике понятия «соответствующий размер» и «разумная защита» являются очень субъективными, поэтому футболисты зачастую выходят на матч в очень маленьких щитках, чтобы те не мешали лучше контролировать мяч, на что судьи, как правило, закрывают глаза.
Действующие правила игры также допускают использование систем трекинга, поэтому мы часто видим, что под футболкой у игрока надет жилет с датчиками — это позволяет тренерскому штабу отслеживать состояние в режиме онлайн. Также правила разрешают представителям штаба пользоваться на скамейке запасных планшетами и ноутбуками для тренерской деятельности. В последнее время все чаще у одного из помощников тренера есть планшет, на котором он в режиме реального времени отслеживает показатели футболистов или смотрит повторы важных игровых эпизодов.
Заявка на матч и замены
На каждый матч сборная команда может заявить всех 26 игроков. Электронные протоколы подаются не позднее чем за 90 минут до начала встречи. Если футболист из стартового состава заболеет или получит травму после подачи заявки, его можно заменить до начала игры без санкций.
В случае дополнительного времени команда вправе использовать одну дополнительную замену. При этом ее можно сделать либо до начала овертайма, либо в его перерыве, либо по ходу игры.
Уверен, что со знанием этих юридических тонкостей вам станет интереснее наблюдать за матчами чемпионата мира.