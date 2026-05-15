Экс-игрок «Зенита» Витсель вошел в состав сборной Бельгии на чемпионат мира

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия включил выступающего за испанскую «Жирону» бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).
Для 37-летнего Витселя, который выступал за «Зенит» с 2012-го по 2016-й, предстоящий чемпионат мира станет четвертым в карьере. Он является бронзовым призером мирового первенства 2018 года в России. Также Витсель выступил на трех чемпионатах Европы.
Полностью состав из 26 футболистов выглядит следующим образом:
вратари — Тибо Куртуа, Сенне Ламменс, Майк Пендерс;
защитники — Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим Де Кёйпер, Кони Де Винтер, Брэндон Мехеле, Томас Мёнье, Натан Нгой, Йоакин Сейс, Артюр Теат;
полузащитники — Кевин Де Брёйне, Амаду Онана, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель;
нападающие — Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Матиас Фернандес Пардо, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Диегу Морейра, Алексис Салемакерс и Леандро Троссард.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Бельгии сыграет в группе G с командами Египта (15 июня), Ирана (21 июня) и Новой Зеландии (26 июня).