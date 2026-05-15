Китайская телекомпания заплатила $60 млн за права на показ ЧМ‑2026

В то время как Китай договорился с ФИФА, ситуация с Индией остается неопределенной. По данным India Today, переговоры зашли в тупик из-за несовпадения цен: ФИФА изначально запрашивала за права на трансляцию чемпионатов мира 2026 и 2030 годов около $100 млн, а затем снизила требования до примерно $35 млн. Однако индийский вещатель JioStar (совместное предприятие Reliance и Disney) предложил лишь около $20 млн, пишет Bangkok Post.