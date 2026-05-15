Китайская телекомпания заплатила $60 млн за права на показ ЧМ‑2026

В эту сумму также вошли права на показ турниров 2030 года и женских чемпионатов мира 2027 и 2031 годов.

Китайская государственная телерадиокомпания (CCTV) достигла соглашения с Международной федерацией футбола (ФИФА) о трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщает издание Hong Kong 01 со ссылкой на заявление CCTV, стоимость прав на показ турнира для Китая составила $60 млн.

Соглашение было достигнуто 15 мая после продолжительных переговоров между CCTV и ФИФА. По условиям контракта, китайская медиакорпорация получает эксклюзивные права на все виды вещания: общественное телевидение, платное ТВ, интернет и мобильные устройства.

Сумма $60 млн стала результатом длительного торга. По данным источников, ФИФА изначально запрашивала за китайские права от $250 до $300 млн, затем снизила требования до $120−150 млн, в то время как CCTV была готова платить только $60−80 млн. В итоге стороны сошлись на нижней границе предложения китайской стороны.

По информации издания, соглашение с ФИФА касается не только мужского чемпионата мира 2026 года, но и последующих турниров. В пакет входят права на трансляцию чемпионатов мира 2030 года, а также женских чемпионатов мира 2027 и 2031 годов.

В то время как Китай договорился с ФИФА, ситуация с Индией остается неопределенной. По данным India Today, переговоры зашли в тупик из-за несовпадения цен: ФИФА изначально запрашивала за права на трансляцию чемпионатов мира 2026 и 2030 годов около $100 млн, а затем снизила требования до примерно $35 млн. Однако индийский вещатель JioStar (совместное предприятие Reliance и Disney) предложил лишь около $20 млн, пишет Bangkok Post.

Также сообщается, что адвокат Авдхеш Байрва подал в Высокий суд Дели петицию с требованием обеспечить бесплатный показ чемпионата мира на государственных каналах, как это предусмотрено для событий «национальной важности». Слушание назначено на 20 мая.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.