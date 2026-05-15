Сборная Кот-д’Ивуара объявила окончательный состав на ЧМ-2026

Сборная Кот-д’Ивуара объявила окончательный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

Источник: Shutterstock

В заявку ивуарийцев попали 26 футболистов:

Вратари: Яя Фофана («Ризеспор», Турция), Мохамед Коне («Шарлеруа», Бельгия), Албан Лафонт («Панатинаикос», Греция).

Запасные: Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Клеман Акпа («Осер», Франция), Усман Диоманде («Спортинг», Португалия), Гела Дуэ («Страсбур», Франция), Гинслен Конан («Жил Висенте», Португалия), Одилон Куссуну («Аталанта», Италия), Эван Ндика («Рома», Италия), Вилфрид Синго («Галатасарай», Турция).

Полузащитники: Секу Фофана («Порту», Португалия), Парфе Гиагон («Шарлеруа», Бельгия), Крист Инао Улаи («Трабзонспор», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест», Англия), Жан-Мишель Сери («Марибор», Словения).

Нападающие: Симон Адингра («Монако», Франция), Анж-Йоан Бонни («Интер», Италия), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Англия), Умар Диаките («Серкль Брюгге», Бельгия), Ян Диоманде («Лейпциг», Германия), Эванн Гессан («Кристал Пэлас», Англия), Николя Пепе («Вильярреал», Испания), Базумана Туре («Хоффенхайм», Германия), Элье Ваи («Ницца», Франция).

На ЧМ-2026 сборная Кот-д’Ивуара сыграет в одной группе с Эквадором (15.06), Германией (20.06) и Кюрасао (25.06).