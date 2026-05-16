Сон Хын Мин вошел в состав сборной Республики Корея на ЧМ по футболу

Сон Хын Мину 33 года, с 2025 года он выступает за американский «Лос-Анджелес». С 2015 года форвард играл за английский «Тоттенхэм». В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. В составе лондонцев нападающий провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом Сон Хын Мин поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.