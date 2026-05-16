Сон Хын Мин вошел в состав сборной Республики Корея на ЧМ по футболу

СЕУЛ, 16 мая. /ТАСС/. Футболист Сон Хын Мин вошел в окончательный состав сборной Республики Корея на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Корейской ассоциации футбола.
Предстоящий чемпионат мира станет для форварда четвертым, ранее он принимал участие в мировых первенствах 2014, 2018 и 2022 годов. Также в состав корейской команды вошел бывший полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом, с 2024 года выступающий за нидерландский «Фейенорд».
Сон Хын Мину 33 года, с 2025 года он выступает за американский «Лос-Анджелес». С 2015 года форвард играл за английский «Тоттенхэм». В прошлом сезоне вместе с командой он стал победителем Лиги Европы. В составе лондонцев нападающий провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом Сон Хын Мин поделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Республики Корея сыграет в группе A с командами Мексики, ЮАР и Чехии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре корейская команда дошла до ⅛ финала, где уступила бразильцам (1:4).