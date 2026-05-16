Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Нойер вернется в сборную Германии и станет основным вратарем команды на ЧМ-2026

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернется в сборную Германии для участия в чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Источник: Getty Images

Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман принял решение сделать 40-летнего голкипера основным. Стороны вели переговоры в последние недели.

В Бундестим надеются, что травма футболиста, полученная в матче 38-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1), не окажется серьезной.

Соперниками Германии на групповом этапе ЧМ-2026 будут Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.

Нойер выступал за сборную Германии с 2009 по 2024 год. После Евро-2024 вратарь сообщил о завершении карьеры в национальной команде. Всего за национальную команду вратарь провел 124 матча.