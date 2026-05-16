Нойер вернется в сборную Германии и станет основным вратарем команды на ЧМ-2026

Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман принял решение сделать 40-летнего голкипера основным. Стороны вели переговоры в последние недели.
В Бундестим надеются, что травма футболиста, полученная в матче 38-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1), не окажется серьезной.
Соперниками Германии на групповом этапе ЧМ-2026 будут Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.
Нойер выступал за сборную Германии с 2009 по 2024 год. После Евро-2024 вратарь сообщил о завершении карьеры в национальной команде. Всего за национальную команду вратарь провел 124 матча.