Байындыр, Кабак, Чалханоглу, Озджан, Гюлер, Йылдыз включены в заявку Турции на ЧМ-2026

Турецкая команда сыграет в группе D с США, Парагваем и Австралией.
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Эрсин Дестаноглу («Бешикташ»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Мухаммед Шенгезер («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).
Защитники: Абдюлкерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («НЕК»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эрен Эльмалы («Галатасарай»), Ферди Кадыоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Мустафа Эскихеллач («Трабзонспор»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдын («Ризеспор»), Юсуф Акчичек («Аль-Хиляль»), Зеки Челик («Рома»).
Полузащитники: Атакан Каразор («Штутгарт»), Демир Эге Тыкназ («Брага»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Д).
Нападающие: Араль Шимшир («Мидтьюлланн»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт» Ф), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Джан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»), Юсуф Сары («Истанбул Башакшехир»).