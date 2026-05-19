Анчелотти объяснил включение Неймара в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2026

34-летний Неймар пропустил часть сезона из-за травмы. В 15 проведенных матчах он забил 6 голов и сделал 4 ассиста. В последний раз Неймар играл за сборную Бразилии в октябре 2023 года.
"Мы оценивали Неймара в течение всего года. Он важный игрок, он будет важен на этом чемпионате мира. У него такая же роль и обязанности, как и у остальных 25 игроков.
Он может играть, не играть, выходить на замену или сидеть на скамейке запасных. На него возложена та же ответственность, что и на остальных. Он опытный игрок.
Я хочу быть ясным, честным и открытым. Он будет играть, если заслуживает этого. Думаю, важно не возлагать все ожидания только на одного игрока", — цитирует Анчелотти Globo.
Неймар известен по выступлениям за «Барселону» и «ПСЖ». В его активе 79 голов в 128 матчах за сборную Бразилии.