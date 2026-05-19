Сборная Шотландии объявила состав на ЧМ-2026: Мактоминей, Робертсон и Гилмор — в заявке

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил состав команды на чемпионат мира по футболу-2026.

В список вошли 26 футболистов.

Сборная Шотландии по итогам жеребьевки ЧМ-2026 попала в группу C вместе с Бразилией, Марокко и Гаити.

Состав сборной Шотландии на ЧМ-2026

Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест», Англия), Лиам Келли («Рейнджерс».

Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Грант Хэнли («Хайберниан»), Киран Тирни, Энтони Ролстон (оба — «Селтик»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб, Хорватия), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Нэйтан Паттерсон («Эвертон», Англия), Джон Соуттар («Рейнджерс»), Аарон Хики («Брентфорд», Англия), Доминик Хайам («Рексэм», Англия).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Скотт Мактоминей, Билли Гилмор (оба — «Наполи», Италия), Райан Кристи, Бен Ганнон-Доук (оба — «Борнмут», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Льюис Фергюсон («Болонья», Италия), Финдли Кертис («Килмарнок»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Чарльтон», Англия), Че Адамс («Торино», Италия), Лоуренс Шэнкленд («Хартс»), Джордж Херст («Ипсвич», Англия), Росс Стюарт («Саутгемптон», Англия).

Сборная Шотландии проведет первый матч на ЧМ-2026 13 июня против Гаити. 19 июня команда встретится с Марокко, 24 июня — с Бразилией.