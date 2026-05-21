Владелец билета на ЧМ-2026 выставил его на продажу за неполные $7

На платформе для перепродажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года появился билет за $6,94, сообщил на своей странице в соцсети Х экономист Флориан Эдерер.
Первоначальная цена билета на матч группового этапа 26 июня между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии составляла $138,79.
Как пишет Эдерер, это новый рекорд дешевизны билета на чемпионат мира. Он предполагает, что человек, выставивший этот билет, вероятно, допустил ошибку при написании чисел.
ФИФА на своем официальном сайте несколько раз повышала цены на билеты. Согласно данным NPR, в последний период продаж, который начался 1 апреля, цены выросли на 40 из 104 матчей, что вызвало критику: группа европейских болельщиков FSE подала жалобу в Еврокомиссию, а американские законодатели‑демократы обвинили ФИФА в накрутке стоимости.
А на сайте перепродажи появились билеты на финальный матч за $11,5 млн и $2,3 млн. Президент ФИФА Джанни Инфантино шутил, что лично принесет хот‑дог и бутылку Coca-Cola тому, кто купит такой билет.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.