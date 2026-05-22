Норвегия назвала заявку на ЧМ-2026 без Хайкина

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. По итогам жеребьевки Норвегия попала в одну группу с Францией, Сенегалом и Ираком.