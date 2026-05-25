Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
У игрока сборной Саудовской Аравии перед ЧМ украли паспорт в Амстердаме

Сауд Абдулхамид перед сбором национальной команды поехал в Амстердам на свадьбу. Там его машину обокрали и он не смог вылететь со сборной в США.

Источник: Getty Images

Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид опоздал на тренировочный сбор перед чемпионатом мира из-за кражи паспорта, сообщает Reuters со ссылкой на национальную федерацию футбола (SAFF).

Машину Абдулхамида обокрали в Амстердаме, куда он с семьей приехал на свадебную церемонию.

Абдулхамид выступает за французский «Ланс» на правах аренды из итальянской «Ромы».

Сборная Саудовской Аравии 25 мая отправилась в США, она будет готовиться к чемпионату мира в Нью-Йорке и Остине (Техас). У команды запланированы товарищеские матчи против Эквадора, Пуэрто-Рико и Сенегала.

На групповом этапе чемпионата мира саудовская команда сыграет с Испанией, Уругваем и Кабо-Верде.

На счету 26-летнего Абдулхамида 50 матчей и один гол за сборную с 2019 года.