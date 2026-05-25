У игрока сборной Саудовской Аравии перед ЧМ украли паспорт в Амстердаме

Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид опоздал на тренировочный сбор перед чемпионатом мира из-за кражи паспорта, сообщает Reuters со ссылкой на национальную федерацию футбола (SAFF).
Машину Абдулхамида обокрали в Амстердаме, куда он с семьей приехал на свадебную церемонию.
Абдулхамид выступает за французский «Ланс» на правах аренды из итальянской «Ромы».
Сборная Саудовской Аравии 25 мая отправилась в США, она будет готовиться к чемпионату мира в Нью-Йорке и Остине (Техас). У команды запланированы товарищеские матчи против Эквадора, Пуэрто-Рико и Сенегала.
На групповом этапе чемпионата мира саудовская команда сыграет с Испанией, Уругваем и Кабо-Верде.
На счету 26-летнего Абдулхамида 50 матчей и один гол за сборную с 2019 года.