Оборона против немцев

Чего-то, что прямо кричало бы об уязвимости сборной Германии, в ее заявке, в картинках из ее свежих игр не найдешь. Везде — крепко (оборона, правда, сорвалась в марте, пропустив трижды от швейцарцев, но победу не отдала). Скорости, может, и не запредельные, но работа с мячом, как правило, на загляденье. Фанатов, правда, наряду с вратарским мучает вопрос, кому Нагельсман доверит биться на острие — то ли Каю Хаверцу, который хорош скорее в подыгрыше, чем в завершении, то ли Нику Вольтемаде, который как раз про завершение и в отборе забивал больше всех, — но это приятные мучения. Катастрофы-то в любом случае быть не должно. Тем более что и Вирц, и Мусиала, если наберет форму после своих травм (страдает еще с прошлогоднего клубного чемпионата мира, на котором сломал ногу), и Горецка из глубины поддержат, компенсируют дефицит каких-то свойств и качеств. А еще имеется джокер, каким мало кто из конкурентов располагает. Леннарт Карль в свои 18 уже выдавал в «Баварии» волшебные эпизоды и целые матчи.