Рекордный подсчет

Был, правда, еще чемпионат мира 2022 года, состоявшийся в Катаре. Вот у него полная стоимость совершенно космическая — $220 млрд. Но едва ли десятая часть из них пошла собственно на организацию футбольного хозяйства. Катар с самого начала рассматривал футбольный проект как повод для скоростной инфраструктурной трансформации страны. Интересно, что, когда FIFA в 2010 году приняла решение отдать право проведения первенства именно Катару, эмира страны шейха Хамада ибн Халифу Аль-Тани (ушел на покой в 2013 году, передав власть сыну) спросили, во сколько станет организация первенства, он, пожав плечами, сказал, что, наверное, миллиардов в 50 или больше.