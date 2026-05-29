Инфантино — о ЧМ-2026: «Это будет величайший чемпионат мира в истории»

«Это будет самый масштабный, величайший чемпионат мира в истории. Это не просто три страны и 16 городов и не только миллионы гостей и миллиарды зрителей. В каждой из этих трех стран будет организовано 25 сообществ, которые станут неотъемлемой частью чемпионата мира. Они примут некоторые из команд-участниц. Чемпионат мира начнется 11 июня и завершится грандиозным финалом 19 июля, когда кто-то поднимет над головой этот уникальный и культовый трофей чемпионата мира. Он уже ждет!» — цитирует Инфантино ВВС.