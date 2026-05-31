Объявлен состав сборной Уругвая на ЧМ: впервые с 2006 года в заявке на мундиаль нет Суареса и Кавани

Стал известен окончательный состав сборной Уругвая на предстоящий чемпионат мира.

В список из 26 футболистов не попали лучший бомбардир Луис Суарес и другой легендарный форвард национальной команды Эдинсон Кавани, которые неизменно вызывались на ЧМ с 2010 года.

Заявка сборной Уругвая на ЧМ-2026

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал», Бразилия), Фернандо Муслера («Эстудиантес», Аргентина), Сантьяго Меле («Монтеррей», Мексика);

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго», Бразилия), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон», Англия), Себастьян Касерес («Америка», Мексика), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Хоакин Пикерес («Палмейрас», Бразилия), Матиас Винья («Ривер Плейт», Аргентина);

Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед», Англия), Эмилиано Мартинес («Палмейрас», Бразилия), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Агустин Каноббио («Флуминенсе», Бразилия), Хуан Мануэль Санабрия («Реал Солт-Лейк», США), Джорджиан де Арраскаэта, Николас де ла Крус (оба — «Фламенго», Бразилия), Родриго Саласар («Спортинг», Португалия), Факундо Пельистри («Панатинаикос», Греция), Максимилиано Араухо («Спортинг», Португалия), Бриан Родригес («Америка», Мексика);

Нападающие: Родриго Агирре («Тигрес», Мексика), Федерико Виньяс («Овьедо», Испания), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия).