Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
11.25
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.34
П2
2.70
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Марез и сын Зидана попали в заявку Алжира на ЧМ-2026 — из состава исключат одного игрока

Стал известен состав сборной Алжира на предстоящий чемпионат мира.

Источник: Getty Images

Для подачи окончательной заявки на ЧМ-2026 Владимиру Петковичу будет необходимо исключить одного игрока из опубликованного списка. В предварительный состав вошли экс-нападающий «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также вратарь Люка Зидан — сын легендарного французского футболиста Зинедина Зидана.

Заявка сборной Алжира на ЧМ-2026

Вратари: Люка Зидан («Гранада», Испания), Уссама Бенбот («УСМ Алжир»), Мельвин Мастиль («Стад Ньон», Швейцария), Абделатиф Рамдан («МК Алжир»);

Защитники: Рафик Бельгали («Верона», Италия), Самир Шерги («Париж», Франция), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити», Англия), Жауэн Аджам («Янг Бойз», Швейцария), Айсса Манди («Лилль», Франция), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд, Германия), Зинеддин Белаид («Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс», Тунис);

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль», Франция), Ишем Буддауи («Ницца», Франция), Уссем Ауар («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Ибрахим Маза («Байер», Германия), Ясин Титрауи («Шарлеруа», Бельгия), Рамиз Зерруки («Твенте», Нидерланды);

Нападающие: Мохамед Амин Амура («Вольфсбург», Германия), Надир Бенбуали («Дьер», Венгрия), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль», Катар), Фарес Геджемис («Фрозиноне», Италия), Амин Гуири («Марсель», Франция), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд», Нидерланды), Рияд Марез («Аль-Ахли», Саудовская Аравия).