Марез и сын Зидана попали в заявку Алжира на ЧМ-2026 — из состава исключат одного игрока

Для подачи окончательной заявки на ЧМ-2026 Владимиру Петковичу будет необходимо исключить одного игрока из опубликованного списка. В предварительный состав вошли экс-нападающий «Лестера» и «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также вратарь Люка Зидан — сын легендарного французского футболиста Зинедина Зидана.
Заявка сборной Алжира на ЧМ-2026
Вратари: Люка Зидан («Гранада», Испания), Уссама Бенбот («УСМ Алжир»), Мельвин Мастиль («Стад Ньон», Швейцария), Абделатиф Рамдан («МК Алжир»);
Защитники: Рафик Бельгали («Верона», Италия), Самир Шерги («Париж», Франция), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити», Англия), Жауэн Аджам («Янг Бойз», Швейцария), Айсса Манди («Лилль», Франция), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд, Германия), Зинеддин Белаид («Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс», Тунис);
Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль», Франция), Ишем Буддауи («Ницца», Франция), Уссем Ауар («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Ибрахим Маза («Байер», Германия), Ясин Титрауи («Шарлеруа», Бельгия), Рамиз Зерруки («Твенте», Нидерланды);
Нападающие: Мохамед Амин Амура («Вольфсбург», Германия), Надир Бенбуали («Дьер», Венгрия), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль», Катар), Фарес Геджемис («Фрозиноне», Италия), Амин Гуири («Марсель», Франция), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд», Нидерланды), Рияд Марез («Аль-Ахли», Саудовская Аравия).