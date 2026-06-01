Квартет по самые Нидерланды

Меньше всего блеска в этом квартете исходит от сборной Туниса. Но и она бывает довольно убедительна, играя в свой фирменный скучный и закрытый футбол, от которого тренер Сабри Ламуши не собирается отказываться, хотя сам когда-то был технарем и романтиком на поле. Тунисцы — полная противоположность японцам в том смысле, что никуда не спешат. Но взломать их защиту так же нелегко. Надежды на то, что удастся соорудить и впереди что-то интересное, чем-то удивить противников, связаны в первую очередь с молодежью — с раскрывавшимся в «Бернли» Аннибалом Меджбри и дозревающим в резерве ПСЖ Халилем Айяри.