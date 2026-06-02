С них начнется чемпионат мира-2026. Что нужно знать о группе А

Вряд ли вывеска Катар — Эквадор привлекла бы повышенное зрительское внимание, не будь она матчем — открытием чемпионата мира в 2022 году. Группа А на любом ЧМ по умолчанию пользуется спросом у аудитории, потому что именно с нее все начинается. Давайте знакомиться с квартетом, который первым приступит к разборкам на грядущем мировом первенстве.
Мексика
Тренер
Сменив на тренерском посту Хайме Лосано после невыхода из группы на Кубке Америки, в июле 2024 года сборную в третий раз возглавил Хавьер Агирре, который уже возил мексиканцев на два чемпионата мира — в 2002-м и 2010-м. В обоих случаях команда выбиралась в плей-офф, но без особых шансов вылетала в ⅛ финала.
Специалист дважды завоевывал Золотой кубок КОНКАКАФ, а еще, что интересно, будучи игроком, сам провел все матчи без замен на ЧМ-1986 — Агирре получил красную карточку в четвертьфинале против Германии, которая победила по пенальти.
Звезда
Естественно, общественные взоры будут прикованы к 40-летнему Гильермо Очоа. Для него домашний чемпионат мира станет аж шестым в карьере, которая завершится с окончанием турнира — это абсолютный рекорд наравне с Месси и Роналду. Правда, вряд ли голкипер едет играть. Он не выходил на поле в составе национальной команды с ноября 2024 года, а в 2026-м место в мексиканских воротах никому не уступает Рауль Ранхель из «Гвадалахары».
В атаке же статус главной надежды, вероятно, упадет на другого ветерана — Рауля Хименеса из «Фулхэма». Нападающий находится на расстоянии двух голов от второго места в списке лучших бомбардиров в истории сборной, а чтобы догнать лидирующего Чичарито, осталось забить восемь раз.
Реалистичная цель
Мексиканцам вполне по силам повторить личный рекорд и добраться до четвертьфинала. Наверное, такой результат — максимальный предел мечтаний, рассчитывать на что-то большее было бы чересчур амбициозно. Конечно, известны примеры, когда хозяева чемпионата мира прыгали выше головы, но заранее подобное не спрогнозируешь.
ЮАР
Тренер
74-летний Хуго Брос мог стать рекордсменом как самый возрастной тренер в истории ЧМ, но возвращение Дика Адвоката в сборную Кюрасао и еще один человек, к которому обратимся позже, поставят бельгийского специалиста на третью строчку. Все равно впечатляет. Он начал работу на бровке почти 40 лет назад, в 1988 году, и до сих пор способен на свершения — бронза Кубка африканских наций в начале 2024-го подтверждает. Это был первый для ЮАР пьедестал континентального турнира в XXI веке.
Кстати, Брос, как и Агирре, с которым ему соперничать в открывающем турнир матче, тоже играл на чемпионате мира-1986. Они тогда даже провели 90 очных минут в первом туре. Поразительные кольца истории.
Звезда
Опять поговорим о вратаре. Ронуэн Уильямс, несмотря на детские попытки покорить академию «Тоттенхэма», всю профессиональную карьеру провел на родине. Но и оттуда умудрился заявить о себе на всю планету, когда номинировался на приз Льва Яшина в 2024 году. Африканец сверкал на том самом бронзовом Кубке Африки — отразил четыре пенальти в послематчевой серии четвертьфинала. Собственно, поэтому и обошел Грегора Кобеля в голосовании за лучшего голкипера мира, заняв девятое место.
Где вратари, там и форварды. Впереди у ЮАР вся надежда на Лайла Фостера из «Бернли», который когда-то даже разделил 16 игровых минут с Головиным в «Монако». Самый низкооплачиваемый нападающий АПЛ (887 евро в неделю) забил в прошедшем сезоне больше, чем Габи Жезус, Тэмми Абрахам, Федерико Кьеза, Эстевао, Амад Диалло, Габриэл Мартинелли и Бернарду Силва. Может, и на чемпионате мира бомбардирскими достижениями удивит?
Реалистичная цель
Очевидно, южноафриканская команда будет рада каждому очку. Если Бросу удастся вывести ЮАР в первый для нее плей-офф чемпионата мира, это уже станет значимым событием. И не важно, что выйти из группы теперь заметно легче. Занять третью строчку и достойно побиться в 1/16 финала — неплохой расклад, который наверняка никого не расстроит.
Южная Корея
Тренер
Когда южнокорейская сборная сенсационно запрыгнула на четвертое место домашнего ЧМ-2002, ее лидером был опытный защитник Хон Мен Бо, который в итоге получил «Бронзовый мяч» турнира — то есть лучше выступили только Кан и Роналдо. Его рекорд по матчам за национальную команду совсем недавно перебил лишь Сон. В общем, легендарнейшая личность для местного спорта.
Позже Бо начал тренерскую карьеру и свозил сборную на чемпионат мира в Бразилию, но наткнулся на провал в виде последнего места в группе. Спустя 12 лет — новая попытка.
Звезда
Лучший азиатский футболист всех времен, обладатель «Золотой бутсы» АПЛ и премии Пушкаша, номер один по матчам и номер два по голам в истории сборной, четвертый бомбардир в истории «Тоттенхэма», в конце концов, просто обаятельнейший и вежливейший человек — регалии Сон Хын Мина можно перечислять довольно долго. Это полноценная звезда мирового масштаба.
Капитан и фронтмен корейцев сыграет на чемпионате мира в четвертый раз, в плей-офф пока получилось залезть лишь однажды. Укреплять медийную мощь Сону помогут Ким Мин Чжэ из «Баварии» и Ли Кан Ин из «ПСЖ» — главные представители страны в топ-лигах.
Реалистичная цель
Результаты 2026 года тревожат — Южная Корея проиграла и Кот-д’Ивуару, и Австрии, не забив ни одного мяча. Но уровень мастерства исполнителей позволяет ожидать прохода в плей-офф и замахиваться на минимум одну победу в матчах на вылет. Оказаться в числе 16 лучших команд турнира — для них точно выполнимая задача.
Чехия
Тренер
Тот самый специалист, который не пустил Хуго Броса даже на второе место в списке самых возрастных тренеров грядущего ЧМ — в сентябре Мирославу Коубеку исполнится 75 лет. Его назначили перед стыками, в декабре 2025 года. Предшественник, Иван Гашек, был уволен после поражения от Фарерских Островов, но успел сохранить шансы на квалификацию в Америку.
А Коубек героически победил Ирландию и Данию — в обоих случаях дошло до серии пенальти. Карьера Мирослава не слишком богата титулами и яркими моментами — чемпионство и Суперкубок с «Викторией» больше десяти лет назад, на этом все. Сильнейшие эмоции, видимо, ему достались на восьмом десятке жизни. Красота футбола.
Звезда
Имен величины Недведа или хотя бы Росицки в Чехии не появлялось достаточно давно, но свои герои есть и у нынешнего поколения. Лицом сборной несколько лет считается Патрик Шик, который становился лучшим бомбардиром Евро-2020 и занимает третье место в списке бомбардиров в истории «Байера». Именно его гол с пенальти запустил камбэк в стыковой встрече с ирландцами, а в основной части отбора он отметился четырьмя забитыми мячами.
Реалистичная цель
Чехи не выглядят фаворитами группы, но и на дно квартета опуститься не должны. Многое прояснится после матча с Южной Кореей в первом туре. Повторение результата ЧМ-2006 и пролет мимо плей-офф в любом случае будет провалом. Самое адекватное — рассчитывать на ⅛ финала и признавать такой исход более чем приемлемым.
Прогноз
- Мексика
- Южная Корея
- Чехия
- ЮАР
Конечно, мексиканцы должны уверенно возглавлять группу, иных целей на домашнем чемпионате мира с подобными оппонентами просто не может быть. ЮАР в состоянии доставить проблемы любому из доставшихся ей соперников, но даже в 1/16 финала команду представить сложновато. А чешская сборная не кажется настолько крепкой, чтобы бороться с Южной Кореей за второе место. Скорее сами корейцы укусят Мексику и попробуют выскочить наверх.
Трофим Гондюреев