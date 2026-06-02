Хорваты назвали состав на чемпионат мира

Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.
Также за сборную Хорватии сыграют выступавшие прежде в Российской премьер-лиге (РПЛ) Никола Влашич (ЦСКА), Марио Пашалич («Спартак») и Никола Моро («Динамо», Москва).
Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:
вратари — Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген», Дания), Ивор Пандур («Халл Сити», Англия);
защитники — Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад», Испания), Йосип Шутало («Аякс», Нидерланды), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Марин Понграчич («Фиорентина», Италия), Кристиян Якич («Аугсбург», Германия), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн», Дания), Лука Вушкович («Гамбург», Германия);
полузащитники — Лука Модрич («Милан», Италия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Лука Сучич («Реал Сосьедад», Испания), Мартин Батурина («Комо», Италия), Петар Сучич («Интер», Италия), Никола Моро («Болонья», Италия), Тони Фрук («Риека»);
нападающие — Иван Перишич (ПСВ, Нидерланды), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Пашалич («Орландо Сити», США), Петар Муса («Даллас», США), Игор Матанович («Фрайбург», Германия).
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Хорватии сыграет на турнире в группе L, где проведет матчи против команд Англии, Ганы и Панамы.