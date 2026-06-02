Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
02:00
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.20
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.91
П2
5.76
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Хорваты назвали состав на чемпионат мира

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полузащитник «Милана» Лука Модрич в возрасте 40 лет вошел в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте Хорватской футбольной федерации (HNS) в соцсети Х.

Источник: AP 2024

Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.

Также за сборную Хорватии сыграют выступавшие прежде в Российской премьер-лиге (РПЛ) Никола Влашич (ЦСКА), Марио Пашалич («Спартак») и Никола Моро («Динамо», Москва).

Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:

вратари — Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген», Дания), Ивор Пандур («Халл Сити», Англия);

защитники — Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад», Испания), Йосип Шутало («Аякс», Нидерланды), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Марин Понграчич («Фиорентина», Италия), Кристиян Якич («Аугсбург», Германия), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн», Дания), Лука Вушкович («Гамбург», Германия);

полузащитники — Лука Модрич («Милан», Италия), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Лука Сучич («Реал Сосьедад», Испания), Мартин Батурина («Комо», Италия), Петар Сучич («Интер», Италия), Никола Моро («Болонья», Италия), Тони Фрук («Риека»);

нападающие — Иван Перишич (ПСВ, Нидерланды), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Пашалич («Орландо Сити», США), Петар Муса («Даллас», США), Игор Матанович («Фрайбург», Германия).

Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Хорватии сыграет на турнире в группе L, где проведет матчи против команд Англии, Ганы и Панамы.