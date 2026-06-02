Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Семин — об Анчелотти: «Чудотворец. Еще и везучий. Если выиграет с Бразилией чемпионат мира, я не удивлюсь»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

— Вы не перестаете восхищаться Карло Анчелотти. Значит, на чемпионате мира будете болеть за Бразилию?

— Я всегда за его команды болею. Он мне симпатичен и как тренер, и как человек. Да и футболистом был классным. Что отличает Анчелотти? Во-первых, у него не бывает конфликтов с игроками. Со всеми находит общий язык. Потрясающий психолог! Во-вторых, где бы ни работал — везде добивался результата.

— Он и бразильцев способен привести к титулу?

— Объективно, шансов немного. Для меня фавориты — Франция, Испания и Аргентина. Но мы же знаем, что Анчелотти чудотворец. Еще и везучий. Если выиграет с Бразилией чемпионат мира, я не удивлюсь.

Бразильцы на групповом этапе мундиаля сыграют против сборных Марокко, Гаити и Шотландии.

Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.95
П2
6.00