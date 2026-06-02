Последний чемпионат мира Джеко и домашняя мечта Канады. Что нужно знать о группе B ЧМ-2026

Правда, сейчас Дэвис не в лучшей форме, так как последний год практически не вылезал из лазарета. Сначала был разрыв крестообразной связки, затем мышечные повреждения, потом серия рецидивов. Итог — проигранная конкуренция и упущенное место в старте «Баварии». Даже сейчас нет полной уверенности, что капитан будет готов к первому матчу против Боснии. Сам Марш уже признавал, что форсировать возвращение никто не собирается. Хорошо, что Канада уже не зависит от одного человека так сильно, как раньше. Но все же очень многое в этой сборной завязано на скоростных проходах Альфонсо.