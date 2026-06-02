Последний чемпионат мира Джеко и домашняя мечта Канады. Что нужно знать о группе B ЧМ-2026

Мы давно привыкли, что на чемпионатах мира в группах есть хотя бы одна топ-сборная и набор претендентов на второе место.
Однако после реформы турнира и расширения состава участников до 48 гранды стали размазаны по квартетам. Вот и в группе B ЧМ-2026 суперзвезд, по сути, нет. Зато есть стабильно крепкая Швейцария, 40-летний Эдин Джеко и сборная Канады, которая собирается прыгнуть выше головы на домашнем турнире.
Босния и Герцеговина
Тренер
Имя Сергея Барбареза не слишком известно за пределами Балкан, но для боснийского футбола это глыба. Рослый нападающий построил завидную карьеру в Бундеслиге (играл за шесть клубов, включая дортмундскую «Боруссию», «Гамбург» и «Байер»), разок даже стал лучшим бомбардиром сезона. Но главное — помог родной сборной выбраться из кризиса уже у ее руля. И это при том, что тренерского опыта до назначения в сборную у Барбареза вообще не было!
Путь боснийцев на ЧМ получился одним из самых драматичных в Европе. Сначала в стыках прошли Уэльс по пенальти, а затем выбили Италию, которая пропустит уже третий чемпионат мира подряд. Особенно впечатлило не само попадание на турнир, а то, как команда выглядела против итальянцев. Босния играла агрессивно, навязывала борьбу и не стеснялась звездных оппонентов — хотя, конечно, нужно учитывать, что большую часть матча играла в большинстве.
Барбарез построил команду на довольно простых принципах: интенсивность, быстрые переходы и минимум владения. Эта сборная редко пытается доминировать, зато умеет превращать матчи в физическую и эмоциональную войну.
Звезда
Годы идут, а главным лицом сборной остается Эдин Джеко. В марте ему исполнилось 40 лет, но он все еще является капитаном, лучшим бомбардиром и главным ориентиром в атаке. Более того, Джеко — один из двух футболистов из нынешней заявки, кто играл на ЧМ еще в 2014-м (второй — Сеад Колашинац).
Конечно, команда уже не зависит от Эдина так сильно, как раньше. Выросло новое поколение: Эрмедин Демирович один из лидеров яркого «Штутгарта», Амар Дедич давно считается одним из самых интересных балканских защитников, Тарик Мухаремович прогрессирует в Серии А и уже интересует гранды, а 18-летний Керим Айлагберович ворвался в стартовый состав «Зальцбурга». Но Джеко тоже остается востребованным в Европе и в следующем сезоне снова сыграет в Бундеслиге — теперь за вернувшийся в элиту «Шальке».
Реалистичная цель
Главная задача Боснии — выход из группы, а там уже как пойдет. Швейцария выглядит фаворитом квартета, Канада будет играть дома, поэтому борьба за второе место обещает быть очень упорной. Однако команда Барбареза уже доказала, что умеет выигрывать матчи, в которых ее считают аутсайдером.
Если боснийцы пробьются в ⅛ финала, это уже станет крупнейшим успехом в истории национальной команды. И после побед над Уэльсом и Италией никто больше не рискнет назвать такой сценарий невозможным.
Канада
Тренер
Сборная Канады по футболу большую часть своей истории обитала в тени, но в последние годы тут появились и звездные футболисты вроде Альфонсо Дэвиса с Джонатаном Дэвидом, и результаты. В 2022 году впервые за 36 лет Канада вышла на чемпионат мира, а в 2024-м добралась до полуфинала Кубка Америки, где проиграла Аргентине.
Но затем результаты начали проседать, а сборная все чаще сталкивалась с проблемой, которая преследует многие быстрорастущие проекты: ожидания выросли быстрее, чем сама команда. Исправить ситуацию доверили Джесси Маршу, который когда-то считался очень перспективным специалистом. Он получил серьезный опыт в системе «Ред Булл», после чего поработал с «Лидсом».
Команды Марша всегда играли агрессивно и много прессинговали, потому Канада не стала исключением. При нем сборная выглядит гораздо злее и энергичнее, чем несколько лет назад. Неслучайно федерация еще до начала домашнего чемпионата мира продлила с Джесси контракт до 2030 года.
Правда, в последние месяцы у канадцев проблемы с составом. Особенно пострадала оборона, где сразу несколько важных игроков вылетели из-за травм, пришлось даже собирать расширенную предварительную заявку из 32 человек и оценивать готовность тех, кто под вопросом. Да и атака выглядела не так ярко, команда слишком часто терялась в собственном позиционном футболе и несколько раз уходила с поля без голов.
Звезда
Альфонсо Дэвис — главное лицо канадского футбола. Да, еще есть Джонатан Дэвид из «Ювентуса» и Исмаэль Коне из «Сассуоло», но в плане медийности никто, конечно, и рядом не стоит с защитником «Баварии».
Правда, сейчас Дэвис не в лучшей форме, так как последний год практически не вылезал из лазарета. Сначала был разрыв крестообразной связки, затем мышечные повреждения, потом серия рецидивов. Итог — проигранная конкуренция и упущенное место в старте «Баварии». Даже сейчас нет полной уверенности, что капитан будет готов к первому матчу против Боснии. Сам Марш уже признавал, что форсировать возвращение никто не собирается. Хорошо, что Канада уже не зависит от одного человека так сильно, как раньше. Но все же очень многое в этой сборной завязано на скоростных проходах Альфонсо.
Реалистичная цель
Главная задача Канады — впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. И это вполне реально: Швейцария — фаворит квартета, но и Боснию, и Катар североамериканская сборная способна обыграть. К тому же за них будет фактор родных стен.
Для Канады этот ЧМ — шанс вывести футбол внутри страны на новый уровень популярности. И все может получиться: в сборной хватает и скоростных атлетов, и футболистов с большим опытом выступлений в топ-5 лиг, да и тренер очень толковый. Не будет сенсацией, если канадцы станут открытием турнира.
Катар
Тренер
После провального домашнего чемпионата мира Катар вскоре столкнулся с неприятной реальностью. Сказки о стремительном росте местного футбола закончились, наступила суровая реальность. Да, катарцы выиграли второй подряд Кубок Азии, но параллельно стало очевидно, что команде тяжело конкурировать с соперниками более высокого уровня. К тому же из-за регионального конфликта Катар не провел ни одного официального матча с декабря 2025-го.
Много надежд возлагается на главного тренера — Хулен Лопетеги так и не порулил сборной Испании на чемпионате мира и запустил ужасную цепочку событий для своей карьеры. Но опыт баска никуда не делся: он три года работал в «Севилье» и еще три — в АПЛ. Футбол Хулен ставит прагматичный и закрытый.
Команда постепенно отошла от романтики времен Феликса Санчеса. Сейчас Катар играет намного осторожнее. Чаще использует схему 4−2−3−1, делает ставку на дисциплину, контратаки и стандарты. Правда, вряд ли в Катаре кто-то на подобное жалуется — сборная небольшой страны именно благодаря этому смогла обыграть ОАЭ и пробиться на ЧМ.
Звезда
Главный игрок команды — Акрам Афиф. Если за пределами Азии его имя знают далеко не все, то внутри континента он давно считается суперзвездой. Именно Афиф стал лучшим игроком Кубка Азии-2023 и привел Катар ко второму подряд титулу. А в финале против Иордании вообще оформил хет-трик, пусть и забил все три мяча с пенальти.
Но запомнили тот матч не только из-за голов. После одного из них Афиф достал из гетр колоду карт и прямо на поле показал карточный фокус. Празднование мгновенно разлетелось по всему миру и стало одним из самых вирусных моментов азиатского футбола последних лет.
Влияние Акрама на команду куда шире красивых эпизодов. Практически вся атакующая игра Катара строится через него. Он смещается между линиями, ищет пространство в полуфлангах, создает моменты для партнеров и является главным источником нестандартных решений. Если Катар собирается кого-то удивлять на этом чемпионате мира, без сильного турнира от Афифа это почти невозможно представить.
Реалистичная цель
После провала на домашнем чемпионате мира главная задача Катара — наконец выиграть хотя бы один матч на ЧМ. В 2022-м хозяева проиграли все три встречи и выглядели одной из самых слабых команд турнира. Сейчас ситуация не сильно лучше, Швейцария и Канада намного выше уровнем, да и с Боснией надо постараться, чтобы зацепить хотя бы ничью. Но даже если команда Лопетеги просто навяжет борьбу всем соперникам и перестанет выглядеть статистом, внутри страны такой турнир уже воспримут как шаг вперед после неудачного опыта прошлого чемпионата мира.
Швейцария
Тренер
Назначение бывшего тренера «Спартака» Мурата Якина на пост главного тренера сборной Швейцарии в 2021-м выглядело спорно. Все-таки при Владимире Петковиче Швейцария регулярно выходила на крупные турниры, а чемпионат мира не пропускает аж с 2002 года.
Но сейчас можно смело сказать: Якин хорошо справляется. Швейцарцы сохранили свою главную суперсилу — организованность. Эта команда по-прежнему очень редко разваливается по ходу матчей, почти всегда остается конкурентоспособной и уже много лет стабильно выходит из групп на крупных турнирах. На Евро-2024 Швейцария вообще была в шаге от полуфинала, уступив Англии только по пенальти.
Любопытно, что сам Якин довольно долго конфликтовал с частью местных медиа. Его регулярно критиковали за выбор состава, эксперименты со схемами и странные кадровые решения. Но результаты говорят за него: первое место в отборе с нулем поражений и всего двумя пропущенными мячами, хотя в соперниках были крепкие Косово, Швеция и Албания.
Звезда
Граниту Джаке в сентябре стукнет 34 года, но он уже десятилетие держит за собой статус самого крутого швейцарского футболиста поколения. Да, по яркости он уступает Джердану Шакири, но вот в плане стабильности и качества к нему вообще не возникает вопросов.
Когда-то Джака считался слишком эмоциональным игроком, который регулярно привозит проблемы своей команде. В «Арсенале» его освистывали собственные болельщики. Но он уже второй раз перезапустил карьеру: стал лидером чемпионского «Байера», а в завершившемся клубном сезоне был лидером «Сандерленда», сенсационно занявшего седьмое место в АПЛ. Гранит по-прежнему играет важнейшую роль и в сборной — уже не так подвижен, как раньше, но все еще способен на высочайшем уровне диктовать темп и задавать вектор развития атаки.
Однако главный козырь швейцарцев — линия обороны. Связка Мануэль Аканджи — Нико Эльведи убедила по ходу отбора, а Грегор Кобель уже давно считается одним из самых сильных вратарей Европы. Рекомендуем обратить внимание и на талантливого 20-летнего хавбека «Фрайбурга» Йохана Манзамби, который провел отличный сезон и поднял свою стоимость на Transfermarkt до 50 миллионов евро.
Реалистичная цель
Швейцария обязана выходить из группы, именно ее аналитики считают фаворитом квартета. Команда обладает самым сбалансированным составом и большим опытом крупных турниров.
Но в плей-офф все станет уже не так однозначно. По именам Швейцария далека от топ-сборных, она всегда добивалась успеха за счет сплоченности и организации. Поэтому регулярно и доходит до четвертьфинала.
И именно попадание в восьмерку сильнейших выглядит самой реалистичной и достойной целью на лето. А если команда Якина наконец сумеет пройти еще дальше, это уже будет лучший результат швейцарцев со времен домашнего чемпионата мира 1954 года.
Прогноз
- Швейцария
- Канада
- Босния и Герцеговина
- Катар
Вряд ли для Швейцарии групповой этап станет легкой прогулкой, но первое место она должна занимать. У Якина просто больше ресурсов и опыта, который нужно превращать в результат. Канада кажется чуть более яркой и талантливой сборной, нежели Босния. И там и там хватает интересных футболистов, но фактор домашнего поля перевешивает чашу весов в сторону канадцев. Ну, а Катару с таким слабым составом за счастье будет набрать хотя бы одно очко.
Марк Бессонов