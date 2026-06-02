Старикам в ней и место

Оно ворвалось на сцену в середине прошлого десятилетия и, казалось, обязано было принести родине какой-нибудь серьезный трофей, но разбазарило все шансы. А в заявке на североамериканское первенство эта генерация, такая талантливая, но такая незадачливая, представлена лишь сверкающими осколками — потрепанными долгой карьерой и травмами Тибо Куртуа, Кевином де Брёйне, Ромелу Лукаку, Акселем Витселем и еще несколькими ветеранами с менее звучным послужным списком, которые и в лучшие времена играли роли скорее эпизодические. А генерация новая то ли еще не дозрела, то ли просто не так хороша, чтобы выглядеть адекватной заменой предшественникам. По крайней мере, для линии обороны этот тезис исключительно актуален. Раньше там играли исключительно титаны своего ремесла вроде Венсана Компани и Яна Вертонгена. Теперь играют исполнители по меркам грандов рядовые. И этих бельгийцев, как показала квалификация к чемпионату, способны потрепать даже команды Северной Македонии и Казахстана.