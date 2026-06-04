Вы не узнаете футбол на ЧМ-2026. Играть будут по другим правилам

В конце марта Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) на своем сайте опубликовал полный текст изменений правил и три протокола, касающиеся замен, вбрасывания мяча и ударов от ворот, а также оказания медицинской помощи игрокам.
Они были утверждены 28 февраля на 140-м ежегодном заседании ИФАБ и стали составной частью правил игры. Все вступят в силу 1 июля, но на некоторых турнирах (в частности, на ЧМ-2026) будут использованы уже в июне.
В конце апреля к ним добавились еще две поправки. Рассказываем о нововведениях.
Отсчет времени
В ходе февральского заседания совета в Уэльсе принят пакет мер, направленных на повышение темпа игры и сокращение затягивания времени. В частности, введен отсчет времени при вбрасывании мяча и ударе от ворот. Если судья посчитает, что они занимают слишком много времени или намеренно затягиваются, рефери инициирует пятисекундный визуальный обратный отсчет.
Вот как описывается ситуация в протоколе ИФАБ:
Если судья решает, что команда, выполняющая вбрасывание мяча или удар от ворот, намеренно затягивает время, он может использовать свисток и/или голос, чтобы указать игроку, что он должен ускориться/не затягивать возобновление игры.
Чтобы начать пятисекундный обратный отсчет, судья дает свисток, четко показывает рукой/кистью, что нужно возобновить игру, визуально отсчитывает пять секунд поднятой рукой; этот визуальный отсчет может сопровождаться отсчетом голосом.
Если мяч не введен в игру по истечении такого отсчета, рефери:
— назначает вбрасывание мяча в пользу противоположной команды, ввод выполняется с того же места, что и первоначальное вбрасывание;
— при задержке удара от ворот назначается угловой удар в пользу противоположной команды.
Судье не нужно дожидаться, когда игрок овладеет мячом, чтобы начать пятисекундный отсчет. Он также может быть начат, если игрок намеренно затягивает время путем:
— медленного возвращения мяча;
— занятия неправильной позиции при вбрасывании мяча из-за боковой линии;
— установки мяча в неправильном месте при ударе от ворот, — говорится в протоколе.
Замены
Помимо этого, вводится лимит времени на проведение замены. Заменяемый игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд после поднятия табло, информирующего о замене, или, если табло не используется, по сигналу судьи. Уход с поля должен произойти у ближайшей точки на боковой линии, если судья не укажет иное.
Если проверяется экипировка запасного игрока, 10 секунд отсчитываются с момента завершения проверки и сигнала судьи о производстве замены.
Судья может отсчитывать последние пять секунд поднятой рукой. Это при необходимости может сопровождаться голосовым отсчетом.
Если заменяемый игрок не покинул поле в течение 10 секунд:
— он все равно должен уйти как можно быстрее;
— запасной не допускается на поле;
— игра возобновляется;
— замена не может быть отменена, а запасной не может быть заменен на другого;
— запасной может выйти на поле только при первой остановке игры после того, как истекла одна минута, — говорится в утвержденном протоколе.
Одна минута отсчитывается по хронометру. Время определяется судьей, которому вправе помогать другие официальные лица матча.
Если в ходе остановки игры производится более одной замены, все заменяемые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд с момента показа табло/подачи сигнала о последней замене.
В случае превышения десятисекундного лимита, когда запасному игроку не разрешают выйти на поле, заменяемый игрок наказывается предупреждением только в том случае, если задержка является чрезмерной.
Судья может не применять временной лимит, если травма игрока явно не позволяет ему покинуть поле в течение 10 секунд. Также арбитр может закрыть глаза на превышение лимита, если футболист не может покинуть поле у ближайшей точки на боковой линии по соображениям безопасности (к примеру, из-за поведения болельщиков).
Травма, оказание медицинской помощи
Если игроку оказывается помощь на поле или его травма приводит к остановке игры, он обязан покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления игры.
Полевой игрок обязан покинуть поле на одну минуту после возобновления игры в случае одного или нескольких из следующих обстоятельств:
— игра остановлена из-за того, что игрок получил фактическую или предполагаемую травму;
— судья подал сигнал медицинскому персоналу о выходе на поле;
— судья спросил игрока, требуется ли ему медицинская помощь на поле, и игрок ответил утвердительно.
Медицинскому персоналу должно быть предоставлено достаточно времени для проведения первичного осмотра на поле, но они не должны лечить игрока, если только это не серьезная травма, — говорится в протоколе.
Одна минута отсчитывается по хронометру. Время определяется судьей, которому могут помогать другие официальные лица матча.
Игрок может вернуться только с разрешения судьи: через боковую линию, если мяч в игре, или через любую линию границы поля, если мяч не в игре.
Если травмированный игрок заменяется, замена не задерживается.
Если первый тайм заканчивается до истечения одной минуты, игрок может вернуться на поле с начала второго тайма. Этот принцип также применяется к:
— периоду между окончанием основного времени и началом дополнительного времени;
— перерыву в дополнительном времени;
— периоду между окончанием дополнительного времени и серией пенальти (послематчевыми пенальти).
В «правиле одной минуты» есть исключения. Футболист не обязан покидать поле на такое время, когда:
— он указывает, что ему не требуется медицинская помощь, за исключением случаев, когда игра была остановлена из-за травмы;
— он по собственной инициативе покидает поле во время игры или остановки игры при условии, что это не задерживает возобновление игры;
— получена травма, при которой правило 5 разрешает проводить лечение на поле:
— травмирован вратарь;
— вратарь и полевой игрок столкнулись и нуждаются в помощи;
— игроки одной команды столкнулись и нуждаются в помощи;
— случилась серьезная травма, особенно травма головы (например, сотрясение мозга), сердечное заболевание или возникло состояние, угрожающее жизни (например, судороги, удушье
— игрок получил травму в результате физического нарушения правил, за которое соперник был предупрежден или удален с поля;
— был назначен пенальти и его должен выполнить как раз этот игрок.
Украшения
Количество разрешенных замен в товарищеских матчах первых национальных сборных (игры категории A) увеличивается до восьми. Команды могут договориться о дальнейшем увеличении максимум до 11 замен. Это изменение уже применялось в весенних матчах. При этом для замен по-прежнему выделяются только три слота.
Внесено изменение в правило 4 «Экипировка игроков». Неопасные предметы (например, кольца) разрешены, если они надежно и безопасно закрыты.
Видеоарбитры
Несколько изменений введено в протокол ВАР, который сохранялся в одном и том же виде много лет.
При наличии явных доказательств видеоарбитрам разрешено проверять эпизоды, связанные с показом красной карточки, последовавшей за очевидно ошибочным применением второго предупреждения.
Кроме того, разрешено использовать ВАР для проверки явно ошибочно назначенного углового удара при условии, что такая проверка может быть осуществлена оперативно и без задержки возобновления игры. Это решение вынесено в первую очередь для чемпионата мира, где техника и технологии позволят судьям действовать очень быстро. Применение этого новшества на других турнирах и соревнованиях зависит от решения их организаторов. Не везде это выполнимо технически.
Уточнено правило 12 «Нарушения и недисциплинированное поведение». Если судья применяет преимущество при нарушении, которое лишало соперника явной возможности забить гол, и гол забит, нарушитель не будет предупрежден, так как само нарушение не помешало взятию ворот.
Не прикрывайте рот рукой
В конце апреля перед конгрессом ИФАБ провел специальное заседание в Ванкувере. На нем внесли еще две поправки в правила игры, которые вступят в силу уже на ЧМ-2026. Их приняли, как заявляется, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.
Судьи будут обязаны удалять игроков, прикрывающих рот рукой в конфликтной ситуации с соперником. Очевидно, что футболисты так поступают, понимая, что потом будет трудно доказать их виновность в применении ругательств или расистских оскорблений. Изменяя правила, ФИФА и ИФАБ пытаются свести на нет подобные случаи.
Футболисты также будут удаляться за демонстративный уход с поля, а официальным лицам команд, подстрекающим к этому в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.
Эти поправки тоже доведены до сведения 48 команд-участниц ЧМ-2026.
Уточнение протокола
31 мая появилось другое новшество. Исключительно для ЧМ-2026. ИФАБ утвердил еще одно изменение протокола ВАР. Оно связано с нарушениями, совершаемыми футболистами атакующей команды до ввода мяча в игру при угловых и штрафных ударах.
Видеоассистенты станут вмешиваться, если нарушение влияет на ключевые ситуации: гол, назначение пенальти или применение дисциплинарных санкций.
Если нарушение соответствует критериям, указанным в уточнении протокола, ВАР порекомендует судье посмотреть повторы на мониторе у поля. Затем, если рефери подтвердит, что до ввода мяча в игру произошел фол, он применит дисциплинарную санкцию (предупреждение, удаление). А угловой или штрафной удар будет повторен.
После ЧМ-2026 ИФАБ проанализирует результаты такого изменения протокола и решит, стоит ли его использовать в дальнейшем в более широких масштабах — на других соревнованиях, международных и внутренних.
Аватары
Еще одно новшество технологическое. Оно напрямую не касается правил игры, но позволит быстрее проверять, как они соблюдаются.
Напомним, что на чемпионате мира используется полуавтоматическая система определения офсайда (САОТ), которая отслеживает положение игроков и мяча. ФИФА использует специальные мячи, оснащенные встроенным датчиком. Он дает возможность точно определить момент касания.
Как работает система, в которой используется САОТ. Камеры постоянно фиксируют положение всех игроков. В момент касания мяча (по сигналу датчика) система фиксирует положение футболистов. Данные обрабатываются за секунды, автоматически строится офсайдная линия. Видеоассистент получает уведомление и проверяет эпизод (ручное вмешательство минимально).
САОТ — это глаза и сенсоры, это сбор данных и построение 3D-модели. Она не заменяет полностью судью (ВАР и АВАР), а облегчает их задачи, помогает ускорить работу и сделать ее более точной.
Видеоарбитр в такой ситуации — это контролер качества и человек, принимающий решение. Он перепроверяет эпизод, убеждаясь, что автоматика права, что система не перепутала игроков, не отреагировала на рикошет, выбрала ту конечность, которой разрешается играть в футбол. Человек, а не система решает, вмешивался ли футболист атакующей команды в игру, влиял ли он, например, на вратаря. На судье интерпретация правил — САОТ этого сделать не может.
На ЧМ-2026 систему усовершенствуют. ФИФА решила создать 3D-аватары для каждого из свыше 1 тысячи игроков, которые вошли в заявки 48 сборных. Каждого футболиста собирались подвергнуть сканированию в специальной кабине, где в течение считаных секунд можно было создать его цифровой образ. Это должно еще больше ускорить работу системы в офсайдной ситуации.
И, возможно, поспособствует дальнейшему облегчению работы ассистентов. Обещают моментально определять даже 10-сантиметровые офсайды: помощник арбитра получит сигнал и тут же поднимет флаг, не используя принцип «жди и смотри».
Надежд и желаний у чиновников много. Посмотрим, что и как сработает в реальности.
Автор: Александр Бобров