Вы не узнаете футбол на ЧМ-2026. Играть будут по другим правилам

Видеоарбитр в такой ситуации — это контролер качества и человек, принимающий решение. Он перепроверяет эпизод, убеждаясь, что автоматика права, что система не перепутала игроков, не отреагировала на рикошет, выбрала ту конечность, которой разрешается играть в футбол. Человек, а не система решает, вмешивался ли футболист атакующей команды в игру, влиял ли он, например, на вратаря. На судье интерпретация правил — САОТ этого сделать не может.