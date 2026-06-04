Хозяева-американцы, возвращение Турции с Парагваем и кусачая Австралия. Что нужно знать о группе D ЧМ-2026

За странами — хозяйками каждого чемпионата мира следить особенно интересно. И неважно, какой у них статус — хоть ЮАР, хоть Катар, хоть Бразилия. На матчах с участием этих команд на домашнем турнире всегда шикарная атмосфера, а в 2026 году впервые в истории таких сборных сразу три. Поэтому группа D не менее любопытна, чем любая другая, ведь в ней сыграют принимающие ЧМ американцы.
США
Тренер
Маурисио Почеттино долго и упорно делал себе имя в клубном футболе, став в итоге достаточно уважаемым и востребованным специалистом. Восхитительный проект в «Тоттенхэме» с финалом Лиги чемпионов, заходы в богатые «ПСЖ» и «Челси» — резюме у аргентинца на зависть многим коллегам.
В 2024 году в США так хотели договориться с Почеттино, что положили ему зарплату около шести миллионов евро в год — он занял третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2026. Сам Маурисио тоже искал возможность попробовать что-то новое и легко согласился на предложение из Штатов.
Звезда
В Америке нет более обожаемого игрока, чем Кристиан Пулишич. Вингер с ранней молодости обрел репутацию главной надежды местного футбола, его страшно любят на родине. Он четырежды признавался футболистом года в США — это рекорд, который пока делится с Лэндоном Донованом.
27-летний Пулишич вот-вот войдет в топ-4 бомбардиров в истории сборной (сейчас 32 гола) и в топ-20 по количеству матчей (84). Кристиану принадлежит куча достижений с приставкой «самый молодой» или «первый американец, который…». Домашний чемпионат мира выглядит шансом для Пулишича закрепить за собой звание национальной гордости и лучшего футболиста страны всех времен.
Реалистичная цель
Чемпионат мира уже проходил в США в 1994 году. Тогда звездно-полосатые заняли третье место в группе с Румынией, Швейцарией и Колумбией, но вышли-таки в плей-офф, где тут же вылетели от Бразилии. Однако сейчас третью строчку в равной группе не поймут. Необходимо запрыгивать выше, получать удобного соперника в 1/16 финала и, собственно, проходить его. Дальше четвертьфинала в любом случае заглядываться не стоит.
Вероятность титула (Opta): 1,30%
Парагвай
Тренер
Густаво Альфаро — тоже аргентинец, как и Почеттино, но не столь известный в Европе. Он 27 лет работал с клубами из родной страны, разок отлучившись в краткосрочную командировку в саудовский «Аль-Ахли», а с 2020 года тренирует сборные.
В 2022 году он привел Эквадор на чемпионат мира, но четырех очков для выхода в плей-офф не хватило. Затем был мини-цикл с Коста-Рикой, которая как раз при Альфаро начала отбор на ЧМ-2026, но после неудачного Кубка Америки-2024 Густаво покинул пост. В последней игре в роли тренера костариканцев Альфаро победил парагвайцев, а через неделю их возглавил. И впервые за 16 лет вывел на мировое первенство.
Звезда
Российским болельщикам есть за кем последить: за Парагвай будут играть защитник «Динамо» Хуан Касерес, экс-футболист бело-голубых Фабиан Бальбуэна и бывший краснодарец Хуниор Алонсо. Но главный фронтмен команды — Мигель Альмирон. Одноклубник Алексея Миранчука и экс-вингер «Ньюкасла» провел квалификацию почти целиком без замен.
Из подающих надежды выделяется 22-летний Хулио Энсисо, выступающий за «Страсбур»: классный дриблер с солидными перспективами.
Реалистичная цель
В 2010 году Парагвай уступил Испании в четвертьфинале — гол Вильи на 82-й минуте принес будущим чемпионам мира победу. Повторить ту сенсацию будет сложно. Как и для большинства участников расширенного чемпионата, выход в ⅛ финала — оптимальная цель.
Вероятность титула (Opta): 0,52%
Австралия
Тренер
Тони Попович — заметный австралийский футболист, сыгравший 59 матчей за сборную и из-за травмы проведший на ЧМ-2006 всего 41 минуту. Как тренер он взял золото азиатской Лиги чемпионов в 2014 году с «Уэстерн Сидней Уондерерс». С 2024 года он руководит сборной, которая отобралась на турнир максимально уверенно, потерпев лишь одно поражение за 16 матчей — от Бахрейна.
Звезда
Явной суперзвезды в нынешней Австралии нет. До уровня Тима Кэхилла или Харри Кьюэлла никто недотягивает. Но можно выделить вратаря Мэтью Райана. 34-летний голкипер выступал в семи европейских лигах, числился в «Арсенале», а ныне играет за «Леванте». У него более ста матчей за сборную и капитанская повязка.
На предыдущем ЧМ Райан, суммарно отразив 12 ударов, провел два сухих матча из четырех, что позволило австралийцам просочиться в ⅛ финала. Четыре года спустя от него требуются примерно те же подвиги.
Реалистичная цель
Австралия ровно прошла азиатскую квалификацию, но ее состав смотрится не слишком убедительно для претензий на серьезные стадии чемпионата мира. Вряд ли команда пройдет дальше 1/16 финала.
Вероятность титула (Opta): 0,36%
Турция
Тренер
Кто сказал, что итальянцев не будет на ЧМ? Вот же — Винченцо Монтелла впервые с бронзового 2002-го вывел турок на чемпионат мира. К слову, сам Монтелла на том турнире 24 года назад тоже играл — отметился ассистом на Дель Пьеро во встрече третьего тура с Мексикой. С тех пор ни Турции, ни Винченцо на мировых первенствах не наблюдалось.
Тренировать он начинал в хорошо знакомой ему «Роме» и потом долго пытался засиять в итальянских клубах, но без особого успеха. Не помогла и командировка в «Севилью». В 2021 году Монтелла оказался в Турции, но сперва потрудился в «Адане» с Артемом Дзюбой. А с его назначения в сборную стартовал взлет команды — Винченцо спас отбор на Евро-2024 и пошумел на самом континентальном турнире, вылетев только в четвертьфинале от Нидерландов, а теперь мчится в Штаты.
Звезда
В Турции выросло сильное поколение. В текущем составе есть потенциально лучшие игроки в истории страны. Главный из них, безусловно, Арда Гюлер. Полузащитник «Реала» крепнет от сезона к сезону и уже оценивается в 90 миллионов евро.
Еще один вундеркинд — ровесник Гюлера, 21-летний вингер Кенан Йылдыз из «Ювентуса». Монтелле повезло, что два безмерно талантливых юноши отлично сочетаются на одном поле и занимают разные зоны. Перспектив у этой связки бесконечное множество. Ну и о Хакане Чалханоглу нельзя забывать. Ветеран обязательно добавит баланса команде.
Реалистичная цель
Учитывая достойное выступление на Евро и наличие исполнителей экстра-класса, от Турции логично ожидать несколько шагов по сетке ЧМ. Эта сборная точно в состоянии удивить. Вряд ли снова будет бронза, но выход в ⅛ финала или даже четвертьфинал вполне вероятен.
Вероятность титула (Opta): 0,96%
Прогноз
- США
- Турция
- Парагвай
- Австралия
Группа ровная, но фавориты просматриваются. Вероятнее всего, США и Турция наберут по шесть очков в первых двух турах, а между собой сыграют вничью. Судьбу первого места решит разница голов — хозяева, скорее всего, приложат усилия, чтобы забить больше. Третье место разыграют Парагвай и Австралия, и южноамериканцы выглядят предпочтительнее.
Автор: Трофим Гондюреев