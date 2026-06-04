Хозяева-американцы, возвращение Турции с Парагваем и кусачая Австралия. Что нужно знать о группе D ЧМ-2026

Тренировать он начинал в хорошо знакомой ему «Роме» и потом долго пытался засиять в итальянских клубах, но без особого успеха. Не помогла и командировка в «Севилью». В 2021 году Монтелла оказался в Турции, но сперва потрудился в «Адане» с Артемом Дзюбой. А с его назначения в сборную стартовал взлет команды — Винченцо спас отбор на Евро-2024 и пошумел на самом континентальном турнире, вылетев только в четвертьфинале от Нидерландов, а теперь мчится в Штаты.