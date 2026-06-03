Звездная Бразилия, загадочные гаитяне и битва Марокко с Шотландией. Что нужно знать о группе С ЧМ-2026

Бразильцы не относятся к очевидным фаворитам турнира, но значатся в числе претендентов на титул. Их программа-минимум — выход в четвертьфинал, а успехом станет попадание в четверку лучших. В прошлый раз такое случилось на домашнем ЧМ-2014, только после 1:7 от Германии вспоминать об этом стыдно. Униженные бразильцы тогда остались без медалей, но готовы побороться за них сейчас. Однако нынешняя Бразилия — еще не устоявшаяся команда. Жаль, Анчелотти не поработал с ней на Кубке Америки. У Карло, конечно, есть некоторый опыт таких турниров, ведь он помогал Арриго Сакки в сборной Италии на ЧМ-1994, где «Скуадра адзурра» дошла до финала, только это было слишком давно, а в плей-офф может случиться всякое.