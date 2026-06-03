Звездная Бразилия, загадочные гаитяне и битва Марокко с Шотландией. Что нужно знать о группе С ЧМ-2026

Бразилия
Тренер
Карло Анчелотти — идеальный вариант для пентакампеонов, которые еще при прежнем руководстве федерации искали иностранного специалиста с именем и акцентом на зрелищный футбол. То, что итальянец устраивает всех, подтверждала информация о гарантиях, которые тренер получил от боровшейся в тот момент за власть в бразильском футболе оппозиции. А когда смена руководства состоялась, меньше чем через год работы было сделано все, чтобы Анчелотти продлил контракт еще на один цикл до начала ЧМ-2026.
Все отмечают позитивные изменения как в качестве игры, так и в обстановке в сборной. Дон Карло, чьи представители заранее изучали специфику работы в новой стране, — непререкаемый авторитет даже для самых капризных звезд, и это важнейший момент. Это дает шанс на то, что Винисиус Жуниор, Рафинья и другие представители европейских топ-клубов наконец-то покажут свой истинный уровень и в национальной команде.
Звезды
В бразильской команде игроки мирового уровня есть в каждой линии. Многолетний первый номер «Ливерпуля» Алиссон в воротах. Капитан «ПСЖ» Маркиньос и столп обороны «Арсенала» Габриэл в защите. Нестареющий Каземиро с его лидерскими качествами в центре поля. Но, конечно, самые яркие исполнители собраны в атаке, где двумя примами являются представители «Реала» и «Барселоны».
Винисиус расправил крылья после увольнения Хаби Алонсо и провел отличную вторую половину сезона. Надежды с ним связаны еще и по причине особых отношений с Анчелотти, которого форвард называет главным человеком в своей футбольной карьере. Многого ждут и от Рафиньи. Хотя при новом штабе он в сборной не забивал, но исполнял важнейшую роль диспетчера в построении атакующей игры. Нельзя забывать и о Неймаре: в него верят, как в чудо, однако многое зависит от состояния здоровья.
На чемпионат мира поедут и два представителя РПЛ. Луиса Энрике и Дугласа Сантоса сложно назвать звездами на фоне их партнеров по сборной, но болельщики «Зенита» точно будут переживать за этот дуэт.
Реалистичная цель
Бразильцы не относятся к очевидным фаворитам турнира, но значатся в числе претендентов на титул. Их программа-минимум — выход в четвертьфинал, а успехом станет попадание в четверку лучших. В прошлый раз такое случилось на домашнем ЧМ-2014, только после 1:7 от Германии вспоминать об этом стыдно. Униженные бразильцы тогда остались без медалей, но готовы побороться за них сейчас. Однако нынешняя Бразилия — еще не устоявшаяся команда. Жаль, Анчелотти не поработал с ней на Кубке Америки. У Карло, конечно, есть некоторый опыт таких турниров, ведь он помогал Арриго Сакки в сборной Италии на ЧМ-1994, где «Скуадра адзурра» дошла до финала, только это было слишком давно, а в плей-офф может случиться всякое.
Вероятность титула (Opta): 6,46%
Шотландия
Тренер
Стив Кларк — один из тренеров-старожилов на турнире. В мае исполнилось семь лет с момента его прихода в сборную, и недавно 62-летний специалист во второй раз продлил свой контракт, который теперь рассчитан до ЧМ-2030. Под началом Кларка «Тартановая армия» добилась серьезного прогресса. Она не выходила на крупные турниры с 1998 года, а теперь за ее плечами участие в двух чемпионатах Европы, подъем на один цикл в дивизион А Лиги наций и первое мировое первенство за 28 лет. Кларк — человек на своем месте. Сейчас на счету рекордсмена 76 матчей в роли главного тренера, и он явно первым в истории доведет это число до ста.
Звезды
Их три, а бесспорный первый номер — Скотт Мактоминай. Можно даже сказать, что решение Кларка передвинуть полузащитника «Наполи» ближе к атаке перевернуло карьеру лучшего игрока чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. А ведь какое-то время из-за кадровых проблем Скотта использовали в центре обороны. Все перевернул отбор на Евро-2024, где Мактоминай забил 7 мячей. Атакующие навыки футболиста развились в «Наполи», и сейчас он с отрывом самая яркая фигура в национальной команде.
А лидерами по духу являются попрощавшийся с «Ливерпулем» капитан сборной Энди Робертсон и один из лидеров «Астон Виллы» Джон Макгинн, которого можно назвать королем дальних ударов.
Реалистичная цель
Шотландия никогда в своей истории не выходила в плей-офф крупных турниров. Ее цель — положить конец проклятию групповых этапов, навязав борьбу марокканцам. Вряд ли стоит рассчитывать на большее, потому что задача совпадает с потолком возможностей команды, которая на двух последних Евро становилась в группе четвертой.
Вероятность титула (Opta): 0,20%
Марокко
Тренер
Творец марокканского чуда Валид Реграги ушел в отставку в марте на фоне эмоционального выгорания и поражения в финале домашнего Кубка Африки. Фактически Марокко сейчас в такой же ситуации, что и перед принесшим историческое четвертое место ЧМ-2022. А свежие идеи, о которых говорил Реграги, сборной должен дать родившийся в Бельгии обладатель двойного гражданства Мохамед Уахби. В прошлом году этот 49-летний специалист написал свою крутую историю, приведя Марокко к победе на молодежном чемпионате мира.
Звезды
Пожалуй, их три. Оплот команды — двукратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» и кошмар пенальтистов Яссин Буну. Бесспорный лидер — звезда «ПСЖ» Ашраф Хакими, который в сборной еще и раскрыл в себе талант крутого исполнителя стандартов. Насколько он важен для «Атласских львов», показал зимний Кубок Африки, куда Хакими поехал травмированным, и штаб терпеливо ждал его полноценного восстановления к началу плей-офф.
А лицом нового поколения стал Браим Диас, который на зимнем континентальном первенстве прошел путь от всеобщего любимца до человека, который в финале исполнил один из самых бездарных ударов с 11-метровой отметки в истории. То, что Марокко присудили титул после апелляции, ничего не меняет: на поле золото было проиграно, и у полузащитника «Реала» теперь повышенная мотивация перед мировым первенством.
Реалистичная цель
Когда речь идет об одной из лучших команд Африки, которая на прошлом мировом первенстве остановилась в шаге от медалей, уровень ожиданий высок. Но, объективно, второй раз прыгнуть выше головы будет нелегко. Выйти из группы и пройти один-два раунда плей-офф — куда ближе к реальности. При этом высока вероятность, что играть сразу придется с Нидерландами.
Вероятность титула (Opta): 1,72%
Гаити
Тренер
Себастьян Минье — один из многочисленных французских тренеров-путешественников, сделавших себе имя на других континентах. В качестве ассистента Клода Ле Руа работал в сборных Омана, ДР Конго и Того. А начав самостоятельную карьеру, Минье после 15-летней паузы вывел в финальный турнир Кубка Африки-2019 Кению. Его успех с не игравшими на ЧМ с 1974 года гаитянами еще больше впечатляет, так как из-за гуманитарного кризиса и проблем с безопасностью в стране сборная проводила домашние матчи на нейтральных полях. Тем не менее «Гренадеры» оставили за спиной куда более статусных оппонентов — Никарагуа и Коста-Рику.
Звезды
Один из лидеров гаитян — полузащитник «Вулверхэмптона» Жан-Рикнер Бельгард. В атаке в отборочном цикле тон задавал автор шести мячей Дюкенс Назон, у которого в последнее время проблемы с игровой практикой из-за приостановки чемпионата Ирана.
А новой звездой «Гренадеров» должен стать бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. Форвард выступал за юношеские и молодежные сборные Франции разных возрастов, но в национальную команду родной страны не вызывался. У Изидора есть гаитянские корни, поэтому в начале этого года он решил представлять родину своих предков, которая к тому моменту уже отобралась на чемпионат мира. Нападающий «Сандерленда» отметил премьеру в сборной голом в ворота Исландии (1:1).
Реалистичная цель
Забить гол, набрать хотя бы одно очко. В общем, показать достойный футбол, испортив жизнь фаворитам. Гаитяне — бесспорные аутсайдеры, однако прагматичный стиль Минье оставляет им шанс хотя бы на одну сенсацию.
Вероятность титула (Opta): 0,01%
Прогноз
- Бразилия
- Марокко
- Шотландия
- Гаити
Очевидными в этой группе видятся первая и последняя позиции. Наверху — безусловный фаворит Бразилия. На дне — записной аутсайдер сборная Гаити, у которой в составе есть представители ведущих европейских лиг. Не звезды, но крепкие трудяги, которые способны испортить кому-то жизнь. В теории гаитяне могут оказать влияние на борьбу за второе место. В споре за эту позицию совсем небольшое преимущество у марокканцев, которые выглядят свежее и ярче. Но, объективно, шансы «Атласских львов» и Шотландии стоит оценить как равные.
Автор: Андрей Кузичев