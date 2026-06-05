В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ по футболу в США

Президент России лично принимал участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Тогда глава государства выступил с приветственной речью на открытии турнира в «Лужниках», присутствовал на стартовой игре между сборными России и Саудовской Аравии, а также посетил финальный матч между Францией и Хорватией.