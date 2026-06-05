В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ по футболу в США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в 2026 году.
«Путин не поедет», — сказал Песков.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.
Президент России лично принимал участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Тогда глава государства выступил с приветственной речью на открытии турнира в «Лужниках», присутствовал на стартовой игре между сборными России и Саудовской Аравии, а также посетил финальный матч между Францией и Хорватией.
ЧМ-2022 в Катаре Путин не посещал, однако российский президент рассказывал, что смотрел вторую половину финальной игры турнира между сборными Аргентины и Франции. После матча Путин позвонил Альберто Фернандесу, который на тот момент занимал должность президента Аргентины, чтобы лично поздравить его с победой национальной сборной.