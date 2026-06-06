8 легенд футбола, для которых ЧМ-26 станет последним: двое из них чудом попали в заявку

Криштиану Роналду — 41 год (Португалия)
Криш — почти самый возрастной футболист турнира. Старше него на ЧМ-26 — только 43-летний шотландский вратарь Крэйг Гордон. Португальский ветеран уже подтвердил, что ЧМ в США, Мексике и Канаде станет для него последним. Так что, вероятно, он будет сражаться еще отчаяннее, чем обычно. Благо на этот раз состав у Португалии просто выдающийся, так что у Криша есть все шансы уйти на пенсию красиво!
Мануэль Нойер — 40 лет (Германия)
Нойер чудом попал на этот ЧМ! Если вы забыли, после домашнего Евро легендарный кипер объявлял о завершении карьеры в сборной, однако все же вернулся. Вообще, его место должен был занять Марк-Андре тер Штеген, но травмы быстро разрушили все планы. Из-за них вратарь провел в лазарете 450 дней, потерял статус основного в «Барселоне» и так и не смог перезапустить карьеру в «Жироне». В итоге вместо тер Штегена шанс получил Оливер Бауманн — 35-летний голкипер «Хоффенхайма», но и он не убедил главного тренера сборной. В итоге Нагельсман, несмотря на непростые отношения с Нойером и его мышечные травмы в конце сезона, все равно сделал выбор в пользу Мануэля. И даже назначил его первым номером! Хотя, говорят, на это решение повлияли футболисты сборной Германии — очень уж они хотели видеть ветерана в команде!
Лука Модрич — 40 лет (Хорватия)
Лука рисковал пропустить турнир из-за перелома скулы в конце сезона, но, к счастью, успел восстановиться еще до его окончания. Так что в США, Мексике и Канаде мы увидим легенду Хорватии. Разумеется, в последний раз на чемпионате мира. Хотя еще четыре года назад Модрич зарекался, что ЧМ в Катаре для него последний.
Эдин Джеко — 40 лет (Босния и Герцеговина)
Легендарный Джеко умудрился во второй раз вывести скромную Боснию на чемпионат мира, грохнув по пути Италию. А еще ветеран помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу, забив 6 мячей и отдав 3 голевые передачи в 11 матчах. И это в 40 лет! Кажется, Эдин совсем не стареет! «Я принял правильное решение, перейдя в “Шальке-04”. Выйти в Бундеслигу, после чего сыграть на чемпионате мира в составе сборной Боснии и Герцеговины, — просто мечта. Возможно, без “Шальке” я бы не смог этого достичь. Я не хочу останавливаться, чувствую себя хорошо», — утверждал Джеко.
Лионель Месси — 38 лет (Аргентина)
Три года назад аргентинец уверял, что чемпионат мира в Катаре был последним для него. Однако от искушения съездить на еще один мундиаль Лео отказаться не смог. И действительно, почему нет? Во-первых, ЧМ в США для Месси, играющего в MLS, почти что домашний. А во-вторых, такого сумасшедшего давления, как в Катаре, на Лео уже не будет. Он выиграл все, что мог. И всем все доказал. Можно теперь поиграть в свое удовольствие.
Рияд Марез — 35 лет (Алжир)
Когда Мареза спросили, собирается ли он поехать на ЧМ-2030, он ответил забавной шуткой: «Не, я же не Роналду, братан! Это будет мой последний чемпионат мира», — заявил алжирец. Что, в общем-то, неудивительно. Уже три года Рияд играет в Саудовской Аравии в свое удовольствие. Так что турнир в США, Мексике и Канаде — наша последняя возможность насладиться его волшебной левой ногой.
Н’Голо Канте — 35 лет (Франция)
Канте — самая скромная легенда из нашего списка. В последнее время болельщики стали о нем подзабывать, а зря! В свои 35 лет он по-прежнему хорош! Недаром о его трансфере из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче» хлопотал аж президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Неймар — 34 года (Бразилия)
Неймар — самый молодой герой нашего списка. Однако при этом его история попадания на чемпионат мира — самая драматичная.
Ней честно признавался, что последние годы из-за обилия травм играл через боль и оставался в большом спорте только ради мечты — сыграть на ЧМ-2026. С каждым месяцем она, казалось, ускользала от него все дальше. Анчелотти долгое время морозил его, оставляя за бортом заявки сборной. А последний матч за Бразилию Неймар провел еще в далеком 2023-м.
Тем не менее на чемпионат мира итальянец все-таки вызвал легендарного бразильца. Разумеется, узнав об этом, Ней не смог сдержать слез.
- В рейтинг не вошли некоторые яркие, но менее именитые футболисты. Например, 40-летний вратарь Мексики Гильермо Очоа, 40-летний кипер Уругвая Фернандо Муслера, 38-летний аргентинский защитник Николас Отаменди, 37-летний форвард Австрии Марко Арнаутович, 37-летний бельгиец Аксель Витсель, 37-летний хорват Иван Перишич и 35-летний англичанин Джордан Хендерсон. А также легенды футбола младше 34 лет, которые не собираются прощаться со сборной и имеют шансы выступить на ЧМ-2030, как, например, бельгиец Кевин Де Брюйне.