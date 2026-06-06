8 легенд футбола, для которых ЧМ-26 станет последним: двое из них чудом попали в заявку

Нойер чудом попал на этот ЧМ! Если вы забыли, после домашнего Евро легендарный кипер объявлял о завершении карьеры в сборной, однако все же вернулся. Вообще, его место должен был занять Марк-Андре тер Штеген, но травмы быстро разрушили все планы. Из-за них вратарь провел в лазарете 450 дней, потерял статус основного в «Барселоне» и так и не смог перезапустить карьеру в «Жироне». В итоге вместо тер Штегена шанс получил Оливер Бауманн — 35-летний голкипер «Хоффенхайма», но и он не убедил главного тренера сборной. В итоге Нагельсман, несмотря на непростые отношения с Нойером и его мышечные травмы в конце сезона, все равно сделал выбор в пользу Мануэля. И даже назначил его первым номером! Хотя, говорят, на это решение повлияли футболисты сборной Германии — очень уж они хотели видеть ветерана в команде!