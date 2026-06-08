Кисляк: «Верю, что еще сыграю на чемпионате мира за сборную»

«Я верю, что сыграю на чемпионате мира за сборную. Мне только 20 лет, все еще впереди. Говорят, что спорт вне политике, но это политика. Не знаю, как скоро все решится. Мне нужно просто играть в футбол», — сказал Кисляк «СЭ».