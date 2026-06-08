Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.60
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2

Кисляк: «Верю, что еще сыграю на чемпионате мира за сборную»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении сборной России.

Источник: РИА "Новости"

«Я верю, что сыграю на чемпионате мира за сборную. Мне только 20 лет, все еще впереди. Говорят, что спорт вне политике, но это политика. Не знаю, как скоро все решится. Мне нужно просто играть в футбол», — сказал Кисляк «СЭ».

Футбол
Товарищеские матчи 2026
9.06.2026, 20:00
Россия
-
Тринидад и Тобаго
-

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Из-за отстранения сборная России не участвовала в отборочном турнире ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти