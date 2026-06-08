Узбек им обеспечен

В их группе есть жутко любопытная команда. Про сборную Колумбии стоит знать, как она сыграла на своем предыдущем крупном турнире. Это был Кубок Америки 2024 года, и на нем колумбийцы добрались до финала, в котором лишь в дополнительное время уступили аргентинцам, действующим чемпионам мира. Взлет едва ли случайный, учитывая их кадровые ресурсы. В колумбийской команде в каждой линии находятся игроки с классным бэкграундом. В защите полным-полно опыта у Йерри Мины и Давинсона Санчеса, а те, кто видел матчи английского «Кристал Пэлас», в курсе, как резв Даниэль Муньос. В полузащите дирижерские палочки по-прежнему у Хамеса Родригеса. Его спад начался вскоре после главного в жизни взлета — на чемпионате мира аж 2014 года, но и нынешний, не стремящийся попасть в клубную лигу мощнее американской, Родригес в сборной бывает хорош.