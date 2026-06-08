Эксперт Канчельскис не назвал Португалию среди фаворитов ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «РБ-Спорт» поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2026 года. Эксперт заявил, что на мундиале будет поддерживать сборные Англии, Шотландии и Узбекистана, поскольку выступал за английские и шотландские клубы, а также тренировал узбекскую команду.
Канчельскис отметил, что определять фаворитов мирового первенства целесообразно после завершения группового этапа, перед стартом плей-офф. При этом он выразил мнение, что у сборной Португалии, несмотря на наличие в составе Криштиану Роналду, нет шансов на победу в турнире из-за присутствия более сильных команд.
Главный футбольный старт четырехлетия пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.