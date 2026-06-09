Турнир президентов

Подготовка к крупным турнирам неизбежно сталкивается с различными трудностями. Чаще всего они связаны с двумя факторами — нехваткой времени на подготовку и нехваткой денег на нее. Все остальное уже вытекает из этих двух причин. Но североамериканский чемпионат мира в этом плане исключение. И времени, и денег на подготовку к нему вполне хватало. Тем более что и строить почти ничего не пришлось. Ну, а те задержки с выделением финансирования, которые все же случались, были вызваны не отсутствием денег, а сугубо бюрократическими или вообще политическими факторами. На качество подготовки они все равно не повлияли. Однако налет скандальности турнир все равно умудрился приобрести.