Ярмарка тщеславия: чем может запомниться 23-й чемпионат мира по футболу

США даже не выигрывали конкуренцию. Их совместная заявка с Мексикой и Канадой просто не имела соперников (Марокко в расчет не берем). Но причина этого факта лежит на поверхности: еще за год до выбора страны проведения турнира президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об увеличении количества стран — участниц финального турнира сразу на 16 (шестнадцать!) сборных. Важно понимать, что ФИФА всегда была против совместных заявок, единственное исключение было сделано для Японии и Кореи в 2002-м только ради того, чтобы две страны не поссорились между собой. Но «потянуть» такое количество команд никто не захотел. Сняли свои заявки все, даже Китай с Индией, понимая, какие чудовищные затраты предстоят.