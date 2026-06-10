Булыкин: Было бы здорово увидеть на чемпионате мира матч Португалия — Аргентина, это чистый Голливуд

"На мой взгляд, главные фавориты этого чемпионата мира — испанцы и французы, у которых просто сумасшедшие составы. Чего только стоит атакующая группа Франции. Еще жду от Португалии многого, хочется, чтобы Криштиану Роналду довел свою сборную как можно дальше по турниру.