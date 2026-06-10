Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:45
Португалия
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.50
П2
8.50
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.60
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
11.06
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.40
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Булыкин: Было бы здорово увидеть на чемпионате мира матч Португалия — Аргентина, это чистый Голливуд

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «РБ Спорт» назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

"На мой взгляд, главные фавориты этого чемпионата мира — испанцы и французы, у которых просто сумасшедшие составы. Чего только стоит атакующая группа Франции. Еще жду от Португалии многого, хочется, чтобы Криштиану Роналду довел свою сборную как можно дальше по турниру.

Было бы здорово, если в плей-офф сойдутся Португалия и Аргентина. Роналду против Месси — это же чистый Голливуд. Еще и в Америке действие происходит. Будет красивая история", — сказал Булыкин.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.