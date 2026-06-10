Булыкин: Было бы здорово увидеть на чемпионате мира матч Португалия — Аргентина, это чистый Голливуд

Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"На мой взгляд, главные фавориты этого чемпионата мира — испанцы и французы, у которых просто сумасшедшие составы. Чего только стоит атакующая группа Франции. Еще жду от Португалии многого, хочется, чтобы Криштиану Роналду довел свою сборную как можно дальше по турниру.
Было бы здорово, если в плей-офф сойдутся Португалия и Аргентина. Роналду против Месси — это же чистый Голливуд. Еще и в Америке действие происходит. Будет красивая история", — сказал Булыкин.
Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.