«В сборной Бразилии Анчелотти просит меня быть таким же, как в “Зените”. Колонка Дугласа Сантоса

Что касается цели в финальном турнире, то Бразилия, конечно, всегда нацелена на борьбу за самые высокие места. Если будем сфокусированы на ней и сконцентрированы с самого начала, то у нас есть все необходимое для успешного выступления на мундиале. Хотя уже в группе нас будут ждать три очень сложных соперника. Марокко традиционно показывает качественный футбол на последних крупных международных соревнованиях, у шотландцев отличная физподготовка, а Гаити точно постарается проявить себя наилучшим образом. А вот по плей-офф конкурентов загадывать не стоит — нужно уверенно идти от матча к матчу и показывать свою силу в каждом из них.