Петржела не верит в Чехию на ЧМ: «Счастье, что мы туда попали, но из группы не выйдем»

«Корея была лучше Чехии в этой игре. Но вообще уже большим счастьем было, что наша сборная вышла на чемпионат мира. Нам повезло в квалификации, где мы не были лучшей командой. Сейчас не вижу чешскую команду как сильную. Успехом будет, если мы выйдем из группы.
Но на этом турнире сложно говорить про шансы. По моему мнению, Чехия проиграет Мексике, но будет важная игра с ЮАР. Понятно, в футболе все возможно, но, честно говоря, не верю, что нынешняя сборная Чехии выйдет из группы», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Короблевым.
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
12.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 44985 зрителей
Главные тренеры
Хон Мен Бо
Мирослав Коубек
Голы
Южная Корея
Хван Ин Бом
(Ли Кан Ин)
67′
Хьон Гу О
(Хван Ин Бом)
80′
Чехия
Ладислав Крейчи
(Владимир Цоуфал)
59′
Составы команд
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
90+6′
4
Ким Мин Джэ
22
Соль Ен У
19
Ли Кан Ин
13
Тэ Сок Ли
69′
25
Ем Джи Сун
7
Сон Хын Мин
69′
18
Хьон Гу О
6
Хван Ин Бом
84′
16
Джин Сеоб Пак
8
Пэк Сын Хо
84′
24
Ким Джин Кью
10
Ли Джэ Сон
62′
11
Хван Хи Чхан
Чехия
1
Матей Коварж
6
Штепан Халоупек
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
22
Томаш Соучек
10
Патрик Шик
64′
18
Михал Садилек
24
Александр Сойка
84′
13
Моймир Хитил
17
Лукаш Провод
64′
9
Адам Гложек
15
Павел Шульц
64′
19
Томаш Хоры
Статистика
Южная Корея
Чехия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
4
5
Фолы
9
16
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти