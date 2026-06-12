Петржела не верит в Чехию на ЧМ: «Счастье, что мы туда попали, но из группы не выйдем»

«Корея была лучше Чехии в этой игре. Но вообще уже большим счастьем было, что наша сборная вышла на чемпионат мира. Нам повезло в квалификации, где мы не были лучшей командой. Сейчас не вижу чешскую команду как сильную. Успехом будет, если мы выйдем из группы.



Но на этом турнире сложно говорить про шансы. По моему мнению, Чехия проиграет Мексике, но будет важная игра с ЮАР. Понятно, в футболе все возможно, но, честно говоря, не верю, что нынешняя сборная Чехии выйдет из группы», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Короблевым.