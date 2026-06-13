«Пусть побьет мой рекорд»: Клозе назвал того, кому готов уступить звание лучшего бомбардира в истории ЧМ

«Я ожидаю, что мой рекорд падет на этом турнире. Больше команд — больше матчей, больше возможностей забить. И я ожидаю, что Аргентина и Франция пройдут далеко. Это нормально, рано или поздно рекорд все равно побьют. Пусть Месси это сделает. Я большой фанат Месси, всегда им был. Месси — гений. И я очень уважаю аргентинского тренера Скалони. Я играл с ним в “Лацио”, он тогда показывал мне город. Мы хорошие друзья», — цитирует Клозе Suddeutsche Zeitung.