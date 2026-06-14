Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену

Вера в волшебство
Идут годы, меняются поколения, а выступления сборной Бразилии на очередном чемпионате мира всякий раз ждешь, словно Новый год в детстве. Пентакампеоны — это всегда предвкушение праздника, карнавала и магии. Даже если умом понимаешь, что эпоха настоящих волшебников осталась в прошлом. В последний раз их концентрация на уровне Хогвартса наблюдалась почти четверть века назад — когда бразильцы и стали пентакампеонами на ЧМ-2002. Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, Кафу, Роберто Карлос — это было совершенно невероятное сочетание мастерства и творчества, которое очаровывало и вызывало неподдельный восторг.
Таких больше не делают — как раз про ту сборную. А наблюдая за тем, как значительная часть 213-миллионного населения страны требовала включить в заявку на нынешнее мировое первенство Неймара, понимаешь: в этой массовой истерии с элементами мыльной оперы — тоска по славным временам. Оттуда же и вера в то, что измученный травмами и не вызывавшийся в национальную команду почти три года обладатель сакрального для Бразилии десятого номера вернется и приведет сборную к заветному шестому титулу. Хотя, объективно, больше веры в творческий гений Карло Анчелотти и его уникальное умение создавать в коллективе атмосферу, в которой раскрываются лучшие качества большинства футболистов.
При этом бразильцы перед стартом выглядели в целом более предсказуемо, чем их соперник. Тогда как в Марокко словно решили повторить опыт исторического для африканского футбола турнира в Катаре. Четыре года назад «Атласские львы» получили нового тренера в лице мало кому знакомого за пределами своего континента Валида Реграги за два месяца до старта ЧМ-2022. Теперь он сам оставил свой пост после проигранного на поле финала домашнего Кубка Африки, а сменивший его Мохамед Уахби приступил к работе только 5 марта. Но, в отличие от предшественника, его имя весь футбольный мир узнал год назад — когда марокканцы выиграли молодежный чемпионат планеты.
Дуглас Сантос в старте
Впрочем, каких-то сюрпризов в составе, который выбрал новый тренер, не было. Исключение — 18-летний полузащитник «Лилля» Буадди. Но речь не об уровне мастерства футболиста, а о его решении круто изменить свою жизнь. Еще в марте один из главных талантов Лиги 1 играл в отборе на европейское первенство за молодежную сборную Франции, а за Марокко дебютировал за двенадцать дней до старта «львов» на ЧМ-2026! Двух таймов в контрольных матчах Буадди хватило, чтобы в субботу попасть в старт и выглядеть, как умудренный опытом ветеран. Да что он — африканцы в дебюте предстали более цельной командой, которая не просто не боялась Бразилию, а диктовала свои условия.
Первый шанс забить получил Эль-Айнауи, чей удар с линии штрафной принял на себя Бруно Гимараэс. Южноамериканцам, в свою очередь, потребовалась четверть часа, чтобы наконец-то проявить себя у чужих ворот. Винисиус Жуниор вышел из тени Хакими и навесил из-под капитана «львов» в площадь ворот, но Игору Тиаго не удалось акцентированно пробить головой. А когда Рафинья вскрыл марокканскую оборону пасом на Винисиуса (спас «напихавший» потом партнерам Хакими) возникла ложная иллюзия контроля над игрой. Ничего подобного и близко не было! Марокканцы душили фаворита прессингом и заставляли ошибаться при выходе из обороны, а в итоге заслуженно открыли счет. Браим Диас блестящим пасом в зазор между Маркиньосом и Габриэлом отправил к воротам Сайбари, а тот подсек мяч над Алиссоном. Марокко сделали счастливым два родившихся в Испании футболиста!
У Бразилии сломался звездный центр обороны, тогда как на флангах дела обстояли лучше. Как слева у зенитовца Дугласа Сантоса, так и справа, где Анчелотти после травмы Уэсли сделал неожиданный выбор. Тренера не убедили ни Данило, ни пробовавшийся на фланге полузащитник Эдерсон, поэтому ставку сделали на Ибаньеса. Анчелотти повторил то, что делал ранее с другим центральным защитником — Эдером Милитао. В конце концов, спас тайм для Бразилии Винисиус. Обыгравшись с Бруно, он легко ушел от Эль-Айнауи и в фирменном стиле поразил дальний угол. А если бы Буну не остановил удар «ножницами» от Лукаса Пакета, мы бы — как во времена работы Анчелотти в «Реале» — говорили об очередном чудесном переломе вопреки общей логике игры.
Марокканский прагматизм
Хотя в целом характер игры изменился, и после своего гола бразильцы успокоились, на второй тайм у них вышли два новых игрока — Данило и Фабиньо. Трактовать это можно было как недовольство Ибаньесом и Каземиро, так и как желание подстраховаться, убрав с поля тех, кто получил желтые карточки. Но это были не просто замены по позициям, так как поменялись роли еще двух футболистов. Рафинья все-таки ушел на правый фланг, а Пакета стал левой «восьмеркой» и поставил соперника в тупик быстрым вбросом аута. Буну помогло, что Игор Тиаго пробил сильно, но бесхитростно.
Марокканцев оставили без мяча, моментов и инициативы. При этом Анчелотти продолжал перестраивать игру на ходу. С выходом второго представителя «Зенита» — Луиса Энрике — Рафинья снова оказался в центре, действуя в тандеме с Матеусом Куньей. И уже в новой роли форвард «Барселоны» чуть-чуть не дотянулся до прострела Бруно. Не сказать, что «львы» слишком сильно прижались к воротам, но отсутствие какой-либо контригры могло выйти боком. Словно в первом тайме на поле была другая команда, однако начиная с 70-й минуты, марокканцы снова показали способность диктовать свои условия. Только активность впереди едва не стоила пропущенного мяча, когда Винисиус, получив пространство, создал момент для Рафиньи.
В целом Марокко все устраивало. «Львы» действовали максимально прагматично, а Буну явно затягивал время. Итоговая ничья — в их пользу. Как минимум с точки зрения психологии. Впечатлило и качество футбола, которое было заметно выше лучших матчей зимнего Кубка Африки. А Бразилия — как и персонально Анчелотти — все еще в поиске. Но могла найти победу, если бы лучше пробил Данило Сантос. В таких эпизодах виден пока не реализованный потенциал пентакампеонов. Только все пока зыбко, и за мгновения до финального свистка спасать пришлось уже Алиссону.
Карло Анчелотти
Мохамед Уаби
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
32′
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
21′
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
7
Винисиус Жуниор
11
Рафинья
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
24
Роджер Ибаньес
43′
46′
13
Данилу Луис
20
Лукас Пакета
61′
9
Матеус Кунья
25
Игор Тиаго
61′
21
Луис Энрике
5
Каземиру
37′
46′
17
Фабинью
8
Бруну Гимарайнс
80′
18
Данилу Сантос
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
14
Исса Диоп
18
Чади Риад
24
Нейл Эль-Айнауи
6
Айюб Буадди
3
Нуссаир Мазрауи
80′
26
Анасс Салах-Эддин
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
80′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
8
Аззедин Унаи
64′
7
Шемсдин Тальби
11
Исмаэль Сайбари
89′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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