Марокко снова удивляет: Бразилия с трудом добыла ничью. Дуглас отыграл 90 минут, Луис Энрике вышел на замену

Впрочем, каких-то сюрпризов в составе, который выбрал новый тренер, не было. Исключение — 18-летний полузащитник «Лилля» Буадди. Но речь не об уровне мастерства футболиста, а о его решении круто изменить свою жизнь. Еще в марте один из главных талантов Лиги 1 играл в отборе на европейское первенство за молодежную сборную Франции, а за Марокко дебютировал за двенадцать дней до старта «львов» на ЧМ-2026! Двух таймов в контрольных матчах Буадди хватило, чтобы в субботу попасть в старт и выглядеть, как умудренный опытом ветеран. Да что он — африканцы в дебюте предстали более цельной командой, которая не просто не боялась Бразилию, а диктовала свои условия.