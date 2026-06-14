Сенсация от Австралии, ничья Бразилии, возмущения Клоппа и шутка Мбаппе: главное за ночь 14 июня на ЧМ-2026

Игровой день, 14 июня, на чемпионате мира-2026 получился богатым на неожиданные результаты. Катар в компенсированное время спасся в матче со Швейцарией, Австралия сенсационно обыграла Турцию, Шотландия разобралась с Гаити, а сборная Марокко не позволила Бразилии стартовать на этом турнире с победы. Однако ни в одной из встреч команды не забили более двух голов.
Катар сотворил сенсацию, сравняв счет на 90+5-й минуте
Со стартовым свистком катарцы понеслись вперед и сразу же создали опасный момент, но голкипер Грегор Кобель выручил. После этого футболисты Швейцарии довольно быстро охладили пыл соперника, начали давить и на 17-й минуте вышли вперед с пенальти — нападающий Брель Эмболо успешно реализовал стандарт.
Правда, у многих болельщиков возникли вопросы по поводу назначения этого 11-метрового: по телетрансляции показалось, что футболист, заработавший его, находился в положении вне игры. Ситуацию усугубило и то, что режиссеры не показали в эфире линии офсайда и анимацию с разбором эпизода — в Сети это вызвало большое недовольство.
Во втором тайме швейцарцы создали множество моментов, но так и не смогли забить. А вот Катар своим шансом воспользовался. В компенсированное время центральный защитник Буалем Хухи подключился к атаке, отправился в штрафную и принес ничью, перевисев в воздухе соперников.
Интересно, что сам 35-летний Хухи ранее планировал выступать за Алжир и сначала отказывался принимать предложение катарской федерации. Однако в 2013-м все же сменил гражданство — а теперь принес своей новой стране первое очко для сборной на ЧМ в истории.
Игроки «Зенита» дебютировали за Бразилию
В составе пятикратных чемпионов мира с первых минут вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А вот Неймар в заявку не попал — он все еще восстанавливается после травмы, полученной в мае. Главный тренер Карло Анчелотти пообещал, что ветеран вернется на следующей неделе.
Но, кажется, наставнику перед второй встречей больше придется думать об обороне. Звездная пара Маркиньос — Габриэл в середине первого тайма упустила Исмаэля Сайбари: тот ловко в касание перекинул мяч через Алиссона и открыл счет в матче. Правда, преимущество Марокко сохранялось недолго. Через десять минут Винисиус Джуниор мощнейшим ударом почти с угла вратарской прошил Яссина Буну.
Во втором тайме Анчелотти выпустил еще одного представителя РПЛ: Луис Энрике из «Зенита» вышел на заключительные полчаса и был одним из лучших в составе своей команды, но принести три очка своей сборной он не смог. В итоге ничья — 1:1.
В матче Шотландии и Гаити без сюрпризов
Зато во втором матче в этой группе победителя удалось выявить. А играли в нем сборные, для которых чемпионат мира — огромный праздник. Шотландия не выступала на ЧМ с 1998-го. Гаити не было на мировых первенствах еще больше — 52 года.
Но порадовать своих болельщиков обилием голов команды не смогли. Отличился лишь полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн: после его удара на 28-й минуте мяч угодил в игрока Гаити Жана-Рикне Бельгарда и отскочил в ворота. Тому лишь оставалось развести руками от неудачного стечения обстоятельств.
Островитяне имели несколько шансов счет сравнять. Но прервать неудачную серию из поражений на ЧМ не удалось — 1:0 в пользу Шотландии. Теперь у Гаити за всю историю чемпионатов мира 4 матча и 0 очков.
Героическая оборона Австралии
Австралия — опытный участник чемпионата мира. «Соккеруз» стартовали на шестом первенстве подряд матчем с Турцией. Подопечные Винченцо Монтеллы же квалифицировались на ЧМ впервые за 24 года, но именно они считались фаворитами в этой встрече.
Свой статус турки стали подтверждать сразу после стартового свистка. Уже к шестой минуте они вели 4:0 по ударам, но количество в качество никак не превращалось. Зато чудеса эффективности показали австралийцы: сразу после паузы на «водопой» 20-летний Нестори Иранкунда совершенно один убежал в контратаку, разобрался с тремя защитниками и открыл счет.
Во втором тайме зрители увидели, что такое непроходимая защита. Все полевые игроки Австралии буквально выстроились в стенку рядом со своей штрафной и героически обороняли преимущество.
Турки били со всех позиций, но до голкипера мяч долетал крайне редко: то защитники блокировали, то Арда Гюлер не мог попасть в створ. Окончательно команду Монтеллы добил Коннор Меткалф, попавший в угол с дальней дистанции. Это была чуть ли не единственная атака Австралии за вторые 45 минут.
Они проиграли 9:30 по ударам, но кто обратит на это внимание, если в протоколе зафиксирована победа 2:0?
«Это опасно для духа игры»: Юрген Клопп обрушился на организаторов из-за обилия рекламы в эфире
Бывший тренер «Ливерпуля» раскритиковал перерывы на водопой в матчах ЧМ-2026, которые, по его словам, являются лишь прикрытием для размещения еще большего количества рекламы.
«Футбол взят в заложники руководителями, которые сидят в офисах с кондиционерами. Когда я увидел, как игроки стоят на поле во время паузы, а телевизионные тайм-ауты диктуют ритм матча, я не мог не спросить себя: для кого вообще проводится чемпионат мира? Для болельщиков? Для игроков? Или для рекламодателей? Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посреди русла, чтобы там появилась реклама. Это опасно для духа игры. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует стать фоном для рекламного шоу», — сказал Клопп в эфире ZDF.
В каких отелях живут сборные ЧМ-2026: Роналду — на пляже у океана, у Ирака тоже одна из самых крутых гостиниц.
ФИФА заставила Египет изменить дизайн формы
Организаторы обратились к Египту с требованием убрать семь звезд с эмблемы национальной команды, которые символизируют победы в Кубке африканских наций, сообщает журналист Майки Джуниор. В федерации пояснили, что регламент первенства разрешает размещать такие символы только тем сборным, которые хотя бы раз выигрывали сам чемпионат мира, а не континентальные турниры.
Кроме того, ФИФА попросила сборную отказаться от золотого цвета, которым на форме нанесены имена и номера игроков.
В Италии обиделись на шутку Инфантино
Рассуждая о возможном расширении финальной стадии ЧМ с 48 до 64 команд, глава ФИФА Джанни Инфантино не удержался от шутки в адрес Италии, которая в третий раз подряд не попала на турнир.
«Наверное, с 64 командами Италия смогла бы квалифицироваться. Мы могли бы даже расширить ЧМ до 208, чтобы посмотреть, смогут ли они отобраться», — цитирует Инфантино Calciomercato со ссылкой на бразильский канал CazeTV.
Слова быстро разошлись по Сети, и в Италии возмутились. Недовольство прозвучало даже на высшем уровне: министр спорта страны Андреа Абоди пообещал лично переговорить с главой ФИФА по телефону. «Мне интересно узнать его мнение напрямую», — приводит слова чиновника агентство ANSA.
Примечательно, что у самого Инфантино есть итальянские корни. Он имеет швейцарское, итальянское и ливанское гражданства.
Мбаппе затроллил партнеров по сборной Франции
Килиан Мбаппе решил поднять настроение болельщикам и примерил несколько ярких образов в видео для Fox Sports — больше всего поклонников впечатлил наряд с розовой шубой, огромным париком в стиле афро и очками. Так француз подшутил над сокомандниками, которые уже давно превратили сборы в модные показы: футболисты не стесняются самовыражаться, ролики с их появлением у тренировочной базы регулярно становятся вирусными благодаря экстравагантному, порой весьма причудливому стилю одежды.
Но в этот раз все внимание закономерно досталось «десятке» сборной — отличный троллинг.
109 дней пешком ради матча Шотландии
Шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел через США пешком, чтобы увидеть игру сборной против Гаити на ЧМ-2026. На своих двоих и в килте 22-летний фанат преодолел более 5630 километров — добрался из Лос-Анджелеса в Бостон за 109 дней (начал еще в феврале).
Интересно, что это не первый подобный челлендж фаната: на прошлом Евро он прошел из Глазго в Мюнхен. Таким образом Крейг привлекает внимание к проблемам мужского ментального здоровья: в этот раз Фергюсон собрал свыше миллиона фунтов, они отправятся в благотворительную организацию Scottish Action for Mental Health.