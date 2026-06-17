Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Сенегал на старте ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Сенегала на старте чемпионата мира-2026.
Матч прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США) и закончился со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (66-я и 90+6 минуты), также отличился Брэдли Баркола (82). У проигравших гол на счету Ибрагима Мбайе (90+5).
Команды в истории чемпионата мира встречались лишь один раз — в 2002 году. Сенегальцы тогда начали турнир с сенсационной победы над французами со счетом 1:0.
Франция не проигрывает стартовые матчи чемпионатов мира с 2002 года, трижды победив и два раза сыграв вничью.
Для африканской сборной это третий чемпионат мира подряд — повторение рекордной серии среди представителей континента. Лучшим результатом Сенегала на мировых первенствах остается выход в четвертьфинал чемпионата мира 2002 года.
По оценкам букмекеров, сборная Франции была явным фаворитом встречи. Коэффициенты на победу французов находятся в диапазоне 1,35−1,50, на ничью — 4,40−4,75, а на успех африканской команды — 7,00−7,50.
Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал Францию одним из фаворитов турнира. Наиболее высокие шансы на успех у Испании — их вероятность победы составляет 16,1%. Следом за ними идут французы с показателем 13%.
Команды попали в группу I вместе с Норвегией и Ираком.
Французы 23 июня сыграют с Ираком, 26 июня — с Норвегией. Сенегальцы встретятся с Норвегией (23 июня) с Ираком (26 июня).
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Пап Тиав
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
20
Ибраим Мбай
8
Ламин Камара
75′
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
21
Хабиб Диарра
76′
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти