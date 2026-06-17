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Роналду не смог забить вратарю сборной ДР Конго по имени Лионель

Сборная Португалии сенсационно не смогла победить команду ДР Конго на ЧМ-2026, встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Getty Images

Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.

У португальцев гол забил Жоау Невеш (6-я минута). В составе ДР Конго отличился Йоан Висса (45+5).

Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Первым на свой шестой ЧМ накануне вышел форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

41-летний Роналду также стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории чемпионатов мира. Форвард провел на поле все 90 минут и не смог поразить ворота вратаря, которого зовут Лионель Мпаси.

Сборная ДР Конго квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 1974 года. Для команды это второй ЧМ в истории. В 1974-м сборная (тогда Заира) проиграла три матча с разницей забитых и пропущенных голов 0−14.

В группе К также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, чей матч начнется 18 июня в 5:00 мск.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, ДР Конго — в ночь на 24 июня с Колумбией.

Португалия
1:1
Первый тайм: 1:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
17.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Голы
Португалия
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
ДР Конго
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Статистика
Португалия
ДР Конго
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
2
Угловые
5
4
Фолы
9
10
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти