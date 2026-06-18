«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду

Теперь их стало двое: меньше, чем через сутки после Лионеля Месси на своем шестом чемпионате мира сыграл Криштиану Роналду. Тот, о чьем влиянии на сборную Португалии спорили, спорят и будут спорить до тех пор, пока капитан не примет решение наконец-то остановиться и повесить бутсы на гвоздь. Одни уверены, что без Криша его сборная уже не та — как по классу, так и по менталитету. Другие считают великую «семерку» чуть ли не обузой, которая не дает португальцам задышать полной грудью. Но факт в том, что Роналду по-прежнему в игре и с каждым сыгранным матчем в Америке будет поднимать на новую высоту планку очередного рекорда. В среду он стал самым возрастным футболистом, вышедшим в стартовом составе на мировом первенстве (41 год и 132 дня).