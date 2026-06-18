«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду

Теперь их стало двое: меньше, чем через сутки после Лионеля Месси на своем шестом чемпионате мира сыграл Криштиану Роналду. Тот, о чьем влиянии на сборную Португалии спорили, спорят и будут спорить до тех пор, пока капитан не примет решение наконец-то остановиться и повесить бутсы на гвоздь. Одни уверены, что без Криша его сборная уже не та — как по классу, так и по менталитету. Другие считают великую «семерку» чуть ли не обузой, которая не дает португальцам задышать полной грудью. Но факт в том, что Роналду по-прежнему в игре и с каждым сыгранным матчем в Америке будет поднимать на новую высоту планку очередного рекорда. В среду он стал самым возрастным футболистом, вышедшим в стартовом составе на мировом первенстве (41 год и 132 дня).
Капитан — одна из ключевых ставок Роберто Мартинеса, который объявил о своем расставании с Португалией по окончании турнира. Дальше будет решать наследник испанского специалиста, который за три с половиной года начал плавную перестройку сборной. При нем дебютировали Франсишку Консейсау, Гонсалу Инасиу, составившие в среду пару центральных защитников Ренату Вейга и Томаш Араужу, а также Жоау Невеш.
Как раз этот полузащитник стал автором быстрого гола, при скромном для современного футбола росте (174 см) головой замкнув подачу Педру Нету. По сути, полузащитник «ПСЖ», который в момент празднования почтил память Диогу Жоты, наказал конголезцев за трусливый дебют: «Леопарды» с первых минут всей командой вжались в собственную штрафную.
Для тех, кто следит за африканским футболом, такая манера команды Себастьяна Десабра стала неприятным сюрпризом.
Только в данном случае пропущенный гол скорее пошел на пользу. Да, раскрывшись, конголезцы рисковали пропустить еще, когда Бруну Фернандеш забросил мяч на ход Нуну Мендешу. Однако Мпаси и Ван-Биссака совместными усилиями потушили пожар, а положительных изменений в игре «Леопардов» было на порядок больше. Они надежно действовали сзади, перекрыв кислород Роналду. Тот ни разу не потерял мяч, но его шестнадцать точных передач не несли никакой остроты. Зато ее хватало у африканцев, которые заслужили исторический — первый гол на ЧМ. В 1974-м, когда страна еще называлась Заиром, три встречи группового турнира завершились с суммарным счетом 0:14.
С первого матча «Леопардов» на том турнире до идеальной подачи Масуаку на голову Висса, прошло 52 года и 3 дня. Дольше — на протяжении 63 лет — первого для себя взятия ворот с момента дебюта на мировых чемпионатах ждала только Боливия. Этот успех выстрадали как конголезцы в целом, так и вписавший свое имя в историю Висса. Самый яркий форвард «Леопардов» получил травму весной прошлого года, из-за чего пропустил половину клубного сезона и, не успев набрать форму, пропустил зимний Кубок Африки. Висса забил всего два гола за не пожалевший на его трансфер 57,7 миллиона евро «Ньюкасл», но все равно сумел идеально подготовиться к главному турниру в своей жизни.
Да и его сборная производила впечатление команды, которая на своем втором мировом первенстве не собирается выполнять роль мальчиков для битья. Но, само собой, инициатива была у Португалии, которая системно усиливала давление. А те, кто пришел на стадион ради Роналду, наконец-то увидели ветерана в серьезном деле. Однако первый момент закончился неточным ударом из сложного положения, когда следовало пропустить мяч Фернандешу. А второй — после еще одной классной передачи здорово вышедшего на замену Консейсау — привел к новому промаху. По такой игре появление идеального джокера в лице Гонсалу Рамуша напрашивалось.
Мартинес его в итоге выпустил, но при этом убрал с поля не Роналду, а Витинью. Шаг выглядел рискованным, так как африканцы мастерски выбегали в контратаки, которым не хватало только последнего штриха. То выверенной передачи на готового убежать к воротам Висса, то точного завершающего удара, который в концовке быстрой контратаки с линии штрафной наносил один из лидеров «Леопардов» Бакамбу. Конголезцы могли сожалеть об упущенных шансах, но они вправе гордиться своей игрой в обороне. Та была столь же крепка, как корпус Мбемба, от которого буквально отлетел пытавшийся прорваться в штрафную Рафаэл Леау.
И очень круто, что в случае с ДР Конго и речи не шло о классическом «автобусе», который ранее на пути испанцев выставила сборная Кабо-Верде. С другой стороны, рецепты представители Африки выбрали разные, а результаты получились одинаково значимыми. И столь же разочаровывающими для фаворитов, а также лично Криштиану, который в среду почти пропал с радаров.
Андрей Кузичев